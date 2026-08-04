Yemen: Tulilenga lengo nyeti la adui wa Saudia huko Najran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al-Masirah, Brigedia Jenerali Yahya Sari, msemaji wa vikosi vya silaha vya Yemen, leo Jumanne alitangaza: "Kwa kukabiliana na ukiukaji wa anga ya 'Saada' na 'Hajja' na ndege zisizo na rubani za adui wa Saudia, tulilenga lengo nyeti la adui huyo katika uwanja wa ndege wa 'Najran' kwa kutumia ndege isiyo na rubani; shambulio hili lilikuwa sahihi."

Msemaji wa vikosi vya silaha vya Yemen kuhusu hili aliendelea: "Tunasisitiza kwa adui wa Saudia kwamba ukiukaji wowote wa anga yetu hautabaki bila jibu au bila adhabu."