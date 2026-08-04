Muendelezo wa madai ya CENTCOM kuhusu kizuizi cha bahari dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu chaneli ya Al Jazeera, Kamandi Kuu ya Kati ya Jeshi la Marekani (CENTCOM) leo Jumanne kwa kuchapisha ujumbe ilidai kwamba hadi sasa imebadilisha njia ya meli 44 za biashara katika mpango unaoitwa "kizuizi cha bahari."

Chombo hiki kikiendeleza madai yake kwa lengo la kuimarisha morali ya wanajeshi wake dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Iran kilidai: "Tangu kuanza tena kwa kizuizi dhidi ya Iran, tumebadilisha njia ya meli 44 za biashara, kuzima meli 2, na kukagua meli nyingine 2. Tunaendelea kutekeleza kizuizi cha bahari dhidi ya Iran kwa usahihi wa juu!"

Chombo hiki hapo awali kilikuwa kimetoa madai kama hayo.