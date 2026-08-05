Robert Kagan: Mataifa ya Ghuba Hayana Ari Tena ya Kukaribisha Kambi za Kijeshi za Marekani

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mchambuzi wa masuala ya kimataifa Robert Kagan amesema kuwa serikali za nchi za Kiarabu katika eneo la Ghuba ya Uajemi zimepunguza utayari wao wa kuwa wenyeji wa kambi za kijeshi za Marekani kutokana na kutoridhishwa na kile wanachokiona kuwa ni upungufu wa dhamana za kiusalama kutoka Washington.



Akizungumza katika mahojiano na jukwaa la Responsible Statecraft, Kagan alisema viongozi wa mataifa hayo wanaamini kuwa Marekani haijatoa kiwango cha ulinzi walichokuwa wakikitarajia, jambo ambalo limeathiri mtazamo wao kuhusu uwepo wa majeshi ya Marekani katika eneo hilo.



Aidha, Kagan alieleza kuwa viongozi wa Marekani walikuwa wakifahamu kuwa mashambulizi ya anga pekee hayawezi kuangamiza mpango wa nyuklia wa Iran wala kubadili mfumo wa kisiasa wa nchi hiyo.



Aliongeza kuwa kufanikisha malengo hayo kungehitaji operesheni za ardhini, jambo ambalo lingeambatana na gharama kubwa za kijeshi na kisiasa, na hivyo kufanya utekelezaji wake kuwa mgumu.



Kauli hizo zinakuja wakati mjadala kuhusu nafasi ya Marekani katika usalama wa Mashariki ya Kati na uhusiano wake na mataifa ya Ghuba ukiendelea kushika kasi, huku mazingira ya kisiasa na kiusalama katika eneo hilo yakiendelea kubadilika.