Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA, kituo cha NBC kiliripoti kwamba idadi ya majimbo ya Marekani yaliyolengwa na mashambulizi ya mtandao yaliyoratibiwa dhidi ya vifaa vya maji na maji taka imeongezeka hadi 12.

Vyombo vya habari hapo awali vilisisitiza kwamba katika miezi ya Julai na Agosti 2026, wimbi la mashambulizi ya mtandao lililenga vifaa vya maji na maji taka katika majimbo ya Marekani.

Katika jimbo la Minnesota, zaidi ya mifumo 30 ya maji ilikumbwa na usumbufu, na baadhi ya miji ilirejea katika hali ya uendeshaji wa mikono. Maafisa wa Marekani walitangaza kwamba maji ya kunywa hayajachafuliwa, lakini uchunguzi kuhusu chanzo cha mashambulizi unaendelea.