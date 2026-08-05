Kiongozi wa Yemen: Kulengwa kwa Meli ya Saudi Kumeimarisha Mlingano wa "Mzingiro kwa Mzingiro"

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Mjumbe wa Baraza Kuu la Kisiasa la Yemen, Abdulaziz bin Habtour, amesema kuwa operesheni ya hivi karibuni ya vikosi vya Yemen dhidi ya meli ya Saudi Arabia imeimarisha kile alichokiita mlingano wa "mzingiro kwa mzingiro."



Bin Habtour alisema operesheni hiyo imeonyesha kuwa juhudi za kubadili njia za meli au kukwepa hatua zilizotangazwa na Yemen hazina ufanisi tena kutokana na maendeleo ya kijeshi yaliyofikiwa na vikosi vya nchi hiyo.



Aliongeza kuwa njia ambazo hapo awali zilionekana kuwa salama kwa meli sasa haziwezi tena kuchukuliwa kuwa salama, akisema hali hiyo imebadilika kufuatia operesheni za vikosi vya Yemen katika maeneo ya baharini.



Kwa mujibu wa kiongozi huyo, kulengwa kwa meli katika eneo la kaskazini mwa Yanbu ni ujumbe kwamba mlinganyo wa "mzingiro kwa mzingiro" hauwezi kuepukwa kwa kutumia njia mbadala za usafiri wa baharini.



Aidha, Bin Habtour alionya kuwa Saudi Arabia inapaswa kutambua kuwa kuendelea au kuongezeka kwa mvutano kutakuwa ni matokeo ya kuendelea kwa sababu zinazochochea mgogoro huo, akitoa wito wa kushughulikia chanzo cha mivutano badala ya kuongeza hali ya taharuki.