CENTCOM inadai kubadilisha njia ya meli 48 za biashara

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari ABNA kwa kunukuu kituo cha Al Jazeera, Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM) leo Jumatano kwa kuchapisha ujumbe imedai kwamba hadi sasa imebadilisha njia ya meli 48 za biashara katika mfumo wa mpango unaoitwa "vizuizi vya baharini".

Shirika hili katika kuendeleza madai yake kwa lengo la kuimarisha ari ya wanajeshi wake dhidi ya vikosi vya ulinzi vya Iran, liledai: Tumegeuza njia ya meli 48 za biashara, tumeziweka nje ya matumizi meli 2 na kuingia katika meli nyingine 2. Tunaendelea na kuzuia dhidi ya Iran!

Shirika hili hapo awali pia lilikuwa limetoa madai kama hayo.