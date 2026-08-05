Mtaalamu wa Marekani: Trump Anajua Mwenyewe Kuwa Iran Haitasalimu Amri

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Robert Goloty, mhadhiri msaidizi wa Sayansi ya Siasa katika Chuo Kikuu cha Chicago nchini Marekani, amesema kuwa Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump anafahamu kuwa Iran haiwezi kulazimishwa kusalimu amri licha ya kauli zake kali dhidi ya Tehran.



Goloty amesema kuwa Washington imekuwa ikitoa vitisho vya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya maeneo ya Iran au kulenga washirika wake katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, amesema Iran imekuwa ikijibu vitisho hivyo kwa hatua zake za kijeshi dhidi ya maslahi ya Marekani na meli zake katika eneo hilo.

Mtaalamu huyo ameongeza kuwa hali hiyo inaonyesha ugumu wa kutumia shinikizo la kijeshi pekee ili kufikia malengo ya kisiasa dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa Goloty, Trump mwenyewe anatambua kuwa wazo la Iran kusalimu amri si jambo linalowezekana, na kwa sababu hiyo kauli zake za mara kwa mara kuhusu ulazima wa Tehran kujisalimisha zinaweza kuwa na lengo la kisiasa zaidi, hususan kupata uungwaji mkono kutoka kwa makundi ya mrengo mkali wa kulia ndani ya muungano wake wa kisiasa.



Amesema kuwa mzozo kati ya Marekani na Iran unaendelea kuonyesha tofauti kubwa kati ya matarajio ya kisiasa ya Washington na hali halisi ya kimkakati katika eneo hilo.