Sardar Ibn al-Reza: Vikosi vya silaha vya nchi yetu viko tayari kujibu tisho lolote

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Sardar Seyyed Majid Ibn al-Reza, Kaimu Waziri wa Ulinzi na Msaada wa Vikosi vya Silaha, katika ukurasa wake binafsi katika moja ya mitandao ya kijamii, aliandika: “Kila siku, dalili za kuchakaa kwa uwezo wa adui zinadhihirika zaidi; lakini mikono ya vikosi vyetu vya silaha, kwa kutumia tasnia ya ulinzi ya nchi, imejaa kujibu tisho lolote. Wale ambao leo wanatafuta usalama na ubora wa kijeshi wa kuagiza nje, hivi karibuni wataelewa kwamba teknolojia ya ndani ya Irani ni bora kuliko mfumo wowote katika eneo hili.”