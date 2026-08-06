Trump atangaza vifungo virefu vya jela kwa waandishi wa habari wafichuaji wa Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Jazeera, Rais wa Marekani Donald Trump katika matamko yake ya hivi karibuni alidai kwamba Marekani ina akiba kubwa ya risasi na silaha, hasa aina fulani zake.

Matamko haya ya Trump yalitolewa kama majibu kwa ufichuaji wa baadhi ya vyombo vikuu vya habari vya Marekani vilivyoripoti uhaba au kutokuwepo kwa baadhi ya makombora ya kushambulia na ya kukinga katika silaha za Marekani kutokana na vita dhidi ya Iran, na kuliita hili kuwa mgogoro wa kiusalama.

Trump, bila kurejelea muda unaohitajika kwa ajili ya uzalishaji wa makombora mengi ya Marekani ikiwemo makombora ya kukinga TAD na Patriot, alidai kwamba kiasi kikubwa cha risasi na silaha zimezalishwa na kutumwa Marekani kulingana na mahitaji.

Rais wa Marekani aliongeza kwamba makampuni ya ulinzi yanafanya kazi kuanzisha idadi kubwa ya viwanda na vituo vya uzalishaji katika historia ya nchi hiyo.

Akipuuza kanuni ya uhuru wa kujieleza, alisema waziwazi kwamba Washington imeanza kuwakimbiza wafichuaji wanaochapisha "matamko ya usaliti," na tutajaribu kuweka adhabu za kifungo kirefu cha jela kwao.