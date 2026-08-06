New York Times ilifichua: Kikosi maalum cha CIA cha kutia fitina nchini Cuba

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, gazeti la Marekani "New York Times" lilifichua kwamba CIA imeunda kwa siri kikosi maalum cha kazi nchini Cuba na kulingana na vyanzo vinavyofahamu operesheni hii, imeanza kupanga kampeni iliyoratibiwa zaidi ya kushinikiza serikali ya Cuba. Lengo la shinikizo hili ni kulazimisha serikali ya Cuba kufanya mabadiliko ya kiuchumi, kisiasa na mabadiliko katika uongozi wa nchi kulingana na matakwa na mabadiliko yanayotakikana na rais wa Marekani Donald Trump.

Vyanzo hivi viliripoti kwamba kuundwa kwa kikosi hiki kutawezesha CIA kuelekeza rasilimali zake za kifedha, kibinadamu, kiufundi na uwezo wake kwenye kisiwa hiki kwa kasi zaidi. Lengo la hatua hii limetajwa kuwa ni kuleta mgawanyiko miongoni mwa wanasiasa na wasomi wa kisiasa wa Cuba ili kuweka shinikizo zaidi kwa nchi hii na kuwaondoa madarakani wale wanaochukuliwa na Marekani kuwa "wapinga-Marekani."

Kwa mujibu wa vyanzo, kikosi hiki kimeanza kuteua maafisa wa uendeshaji wa mapitio na usimamizi wa majasusi, wachambuzi wa kijasusi, maafisa wa utekelezaji wa shughuli za elektroniki, pamoja na maafisa waliobobea katika "shughuli za ushawishi wa siri."