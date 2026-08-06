Yahya Sari: Tulivunja ngome za mamluki wa Saudia kwa makombora ya balestiki na ndege zisizo na rubani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Masira, msemaji wa vikosi vya silaha vya Yemen alitangaza kwamba wamezalenga ngome na kambi za jeshi la Saudia na mamluki wake kwa shambulio kubwa la makombora na ndege zisizo na rubani, na kuwaletea hasara kubwa.

"Yahya Sari" aliposoma taarifa ya video akielezea operesheni hii alisema: "Kwa kuzingatia kuendelea kwa kuzingirwa na uchokozi wa adui wa Saudia dhidi ya watu wa Yemen waliotukuka ambao umeendelea kwa karibu miaka 12, vikosi vyetu vya silaha viligundua mkusanyiko mkubwa wa kijeshi wa Saudia ambao lengo lake lilikuwa kuongeza mvutano katika majimbo yaliyokombolewa na dhidi ya watu wa Yemen. Kwa hiyo, vikosi vyetu vya silaha vilifanya operesheni kubwa na muhimu ya kijeshi ambayo, makusanyiko ya vikosi vya adui wa Saudia katika maeneo ya Ar-Ruwayk, Al-Abr, Ath-Thaniya na kambi nyingine zinazohusiana na kinachojulikana kama 'batalioni za dharura za kwanza na tatu', zililengwa kwa kutumia idadi kubwa ya makombora ya balestiki na ndege zisizo na rubani. Matokeo ya operesheni hii ni kama ifuatavyo:

Mamia ya mamluki wa adui wa Saudia wameuawa na kujeruhiwa. Kambi nyingi, makusanyiko na maghala ya silaha ya adui wa Saudia katika eneo la Al-Wudaya mashariki mwa Yemen yameharibiwa na kuchomwa moto. Idadi kubwa ya vifaa vya kijeshi vilivyokuwa kwenye kambi zilizolengwa vimeharibiwa."

Yahya Sari aliongeza: "Vikosi vya silaha vya Yemen vinauonya adui wa Saudia mhalifu dhidi ya ujinga wowote anaoweza kufanya dhidi ya nchi yetu na watu wetu, na vinamlaumu Saudia kwa hatia ya kuchochea mvutano wowote. Kwa wale ambao wamedanganywa na kupotoshwa miongoni mwa wana wa nchi yetu, tunawashauri kuondoka kwenye kambi za adui wa Saudia na kurudi katika kiti cha taifa lao kabla ya kuchelewa."

Msemaji wa vikosi vya silaha vya Yemen mwishoni mwa taarifa yake alisema: "Tunawahakikishia watu wa Yemen waliotukuka katika majimbo yote kwamba vikosi vya silaha viko katika hali ya kusubiri kamili kukabiliana na kuongezeka kwa mvutano wowote, na tunawataka wana wote wa taifa letu kuendelea na uhamasishaji na kupinga uchokozi wowote wa Saudia na kushambulia makusanyiko ya Saudia popote yalipo. Tunasalia katika mlingano wa 'kuzingirwa dhidi ya kuzingirwa' mpaka kuzingirwa kwa nchi yetu kuisha."