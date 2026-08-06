Kuongezwa kwa kiwango cha tahadhari ya kijeshi na kiusalama nchini Iraq

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu Al-Mayadeen, Kituo cha Habari cha Usalama cha Iraq kilitangaza kwamba kiwango cha tahadhari ya kiusalama na mapambano ya vikosi vya usalama na kijeshi kimeongezwa kulingana na maelekezo ya kamanda mkuu wa vikosi vya silaha vya nchi hiyo.

Kulingana na ripoti ya chombo hiki cha usalama cha Iraq, uamuzi huu umefanywa katika mfumo wa kudumisha kiwango cha juu cha tahadhari ya vikosi vyote vya usalama na kuongeza uwezo wao wa kutekeleza majukumu yao.

Vyanzo vingine vya Iraq vilisema kwamba lengo la hatua hii ni kuimarisha hatua za usalama kwa ajili ya kufuatilia mienendo ya vikundi vya upinzani na kuzuia shambulio lolote kutoka ardhi ya Iraq dhidi ya Saudi Arabia.

Hatua hii ya kiusalama nchini Iraq inakuja baada ya muda uliowekwa na vikundi vya upinzani kwa serikali ya Ali al-Zeidi kwa majibu dhidi ya uchokozi wa Marekani-Saudia dhidi ya makao makuu ya Hashd al-Shaabi katika majimbo kadhaa ya Iraq kuisha tarehe 23 ya mwezi huu (kwa kalenda ya mwezi).