Financial Times: Trump Akwama Kati ya Kuongeza Vita na Iran au Kukubali Makubaliano

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Gazeti la Financial Times limesema kuwa Rais wa zamani wa Marekani, Donald Trump, amejikuta katika hali ngumu ya kisiasa na kimkakati, akiwa na chaguo finyu kati ya kuendeleza mzozo dhidi ya Iran au kukubali makubaliano yanayozingatia masharti yaliyowekwa na Tehran.

Kwa mujibu wa gazeti hilo, Trump anakabiliwa na changamoto kubwa katika kutafuta njia ya kujiondoa kwenye mgogoro ambao hapo awali alidai ungehitimishwa kwa "ujisalimishaji wa haraka wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran."

Ripoti hiyo inaeleza kuwa maendeleo ya hivi karibuni yamefanya matarajio ya kufanikisha malengo hayo kuwa magumu zaidi, huku nafasi za Marekani katika kushinikiza Iran zikionekana kupungua.

Financial Times imehitimisha kuwa hali hiyo inaashiria kupungua kwa chaguzi za Washington katika kushughulikia suala la Iran, huku kukiwa na shinikizo la kutafuta suluhisho la kidiplomasia badala ya kuendelea na mivutano ya kijeshi.