Mahakama ya Israel Yasitisha Pendekezo la Ben Gvir la Kuweka Mamba Kuzunguka Gereza la Ketziot

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-; Mahakama ya Israel imetoa uamuzi wa kusitisha pendekezo lililotolewa na Waziri wa Usalama wa Taifa wa utawala wa Israel, Itamar Ben Gvir, la kuweka mamba katika maeneo yanayozunguka Gereza la Ketziot, ambako wafungwa wengi wa Kipalestina wanazuiliwa.

Uamuzi huo ulifikiwa baada ya shirika la kutetea haki za wanyama kuwasilisha kesi mahakamani likipinga mpango huo, likidai kuwa unakiuka ustawi wa wanyama na unazua maswali ya kisheria na kimaadili kuhusu matumizi ya wanyama kama sehemu ya mifumo ya ulinzi wa magereza.

Pendekezo la Ben Gvir lilikuwa limezua mjadala mkubwa ndani na nje ya Israel, huku wanaharakati wa haki za binadamu na mashirika mbalimbali wakilikosoa kwa kuliona kuwa lisilo la kawaida na linaloweza kuongeza mvutano kuhusu namna wafungwa wa Kipalestina wanavyoshughulikiwa.

Kwa sasa, utekelezaji wa mpango huo umesimamishwa hadi hatua za kisheria zitakapokamilika, huku kesi hiyo ikiendelea kusikilizwa na mahakama.