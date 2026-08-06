Uturuki yatangaza kujiandaa kuunga mkono mazungumzo kati ya Iran na Marekani

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna kwa kunukuu RIA Novosti, Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki alielezea matumaini juu ya kufunguliwa haraka iwezekanavyo kwa Mlango wa Hormuz.

Kulingana na ripoti hii, Hakan Fidan katika mkutano wake na waandishi wa habari pamoja na mwenzake wa Syria mjini Ankara, pia alisema kwamba nchi yake iko tayari kutoa msaada wowote unaohitajika kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran.

Pia alidai kwamba katika masuala mengine zaidi ya Mlango wa Hormuz, hasa katika suala la nyuklia, makubaliano ya kimsingi yamefikiwa kati ya Iran na Marekani, lakini lazima kwanza tatizo linalohusiana na Mlango wa Hormuz litatuliwe.

Kwa mujibu wa Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, ikiwa Marekani na Iran watatamani, inawezekana kufikia makubaliano ya kudumu kati ya pande hizo mbili.