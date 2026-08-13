Iran: Taarifa ya Ufaransa na washirika wake wa Magharibi kuhusu haki za binadamu ni unafiki na kujipotosha

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) - ABNA, Mkurugenzi Mkuu wa Idara ya Haki za Binadamu katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Hamid Ahmadi, amelaani hatua ya Ufaransa na baadhi ya nchi za Magharibi kutoa taarifa ya pamoja dhidi ya Iran kwa kisingizio cha masuala ya haki za binadamu.

Ahmadi amesema hatua hiyo ni mfano wa wazi wa kujipotosha kwa unafiki, akieleza kuwa ni mwendelezo wa juhudi za baadhi ya nchi hizo kukwepa kuwajibika kutokana na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu na haki za kibinadamu za kimataifa katika maeneo mbalimbali duniani, ikiwemo Afrika na Asia Magharibi.

Akizungumza na mamlaka za Ufaransa, Ahmadi amesema badala ya kutoa mawaidha kwa nchi nyingine, Ufaransa inapaswa kurekebisha mwenendo wake unaodaiwa kuwa wa kibaguzi dhidi ya raia wa mataifa mengine na wahamiaji, pamoja na kuacha kile alichokiita msaada wa jumla, usio na masharti na usio wa kibinadamu kwa utawala wa Israel.

Aidha, amesema taarifa hiyo ya nchi za Magharibi kuhusu haki za binadamu nchini Iran imetolewa wakati ambapo, kwa mujibu wa kauli yake, wananchi wa Iran hawajasahau kile alichokiita ukimya wa aibu wa nchi hizo wakati wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya ardhi ya Iran.

Ahmadi pia ameeleza kuwa Ufaransa, Umoja wa Ulaya na nchi nyingine zilizotia saini taarifa hiyo zinapaswa kuwajibika kuhusu kile alichokitaja kuwa uvamizi, mauaji ya halaiki na uhalifu wa kivita unaofanywa na Israel dhidi ya Iran na mataifa mengine ya eneo la Asia Magharibi, yakiwemo Palestina, Lebanon, Syria na Yemen.

Amesisitiza kuwa, kwa mtazamo wake, nchi zinazotoa msaada wa kijeshi na kisiasa kwa Israel zinapaswa kuwajibika kwa matokeo ya sera hizo, akisema msaada huo unazifanya kuwa washirika katika uhalifu unaofanywa katika eneo hilo.

Kuhusu utekelezaji wa sheria nchini Iran, Ahmadi amesema kesi za wahalifu nchini humo zinaendeshwa kwa mujibu wa sheria na kwa kuzingatia misingi ya mashauri ya haki, na kwamba Ufaransa au Umoja wa Ulaya hawana haki ya kuingilia mambo ya ndani ya Iran au namna ambavyo haki inatekelezwa dhidi ya watu waliotenda makosa makubwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa na sheria za ndani za Iran.

Mwisho, Ahmadi amelaani kile alichokiita msaada wa kisiasa, kimataifa ya habari na kilojistiki unaotolewa na Ufaransa na baadhi ya waliotia saini taarifa hiyo kwa makundi anayoyataja kuwa ya kigaidi, pamoja na kuwapa hifadhi kwa ajili ya kufanya vitendo dhidi ya wananchi wa Iran.

Amelitaka Ufaransa na nchi nyingine zinazohusika kuchukua wajibu kuhusu sera zao za kuingilia mambo ya ndani ya Iran na ukiukaji wa haki za wananchi wa Iran.