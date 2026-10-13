Gharib-Abadi: Iran inakaribisha diplomasia

Kwa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Kazem Gharib-Abadi, Naibu Waziri wa Masuala ya Kisheria na Kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi yetu, katika mahojiano na kituo cha Al-Arabi aliongeza: Tehran inakamilisha jibu lake kwa maoni na mitazamo ya upande wa Marekani kuhusu mpango uliowasilishwa na Iran huko New York.

Akitaja kwamba Iran itatangaza maoni yake baada ya mashauriano kupitia wapatanishi, alisema: Tehran bado iko tayari kwa diplomasia kwa sharti kwamba mambo yanayojadiliwa yawe ya kweli.

Gharib-Abadi alisisitiza: Iran daima imekaribisha diplomasia na katika hili na katika suala la mazungumzo na upande wowote haijapunguza jitihada.

Alisema: Utayari wa Iran wa kujilinda na kupigana haupungui kuliko utayari wa nchi kwa mazungumzo.

Naibu Waziri wa Masuala ya Kisheria na Kimataifa wa Wizara ya Mambo ya Nje alieleza: Kuendelea kushiriki katika mazungumzo kunaonyesha unyumbufu wa kisiasa na kujitolea kwa Tehran kwa mchakato wa kidiplomasia, na Marekani pia inapaswa kurejea katika kutekeleza majukumu yake.

Gharib-Abadi aliendelea kwa kusisitiza kwamba Tehran haijakiuka yoyote ya majukumu yake, na aliongeza: Washington haikutekeleza majukumu yake chini ya mkataba wa maelewano wa Islamabad na inapaswa kuchukua hatua za kufidia katika suala hili.

Alisisitiza: Kwa muda wote upande wa Marekani umekiuka kabisa majukumu yake yote, haipaswi kutarajiwa Iran ionyeshe unyumbufu zaidi katika suala hili.