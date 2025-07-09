Pakistani haitawahi kutambua utawala wa Kizayuni

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Tariq Fazal Chaudhry, Waziri wa Jimbo la Shirikisho la Pakistani, alisema katika mahojiano kwenye kipindi cha Geo News: "Iwe nchi za Kiarabu zitakubali Mkataba wa Ibrahimu au la, Pakistani ina msimamo wazi na usiobadilika katika suala hili; hatutamtambua Israeli." Tariq Fazal Chaudhry, akisema kwamba sera hii si ya serikali pekee, aliongeza: "Uamuzi huu ni wa taifa zima la Pakistani, na hatutaacha hata chembe moja kutoka kwake. Hakuna serikali ya Pakistani inayoweza kuchukua hatua kinyume na matakwa ya taifa." Katika mwendelezo wa kipindi hicho, Nisar Jat, mmoja wa viongozi wa chama cha Tehrik-i-Insaf, pia alikubaliana na msimamo huu, akifafanua: "Kuna makubaliano kamili kati ya serikali na upinzani kuhusu kutotambua utawala wa Kizayuni, na sera hii ni kwa maslahi ya umma ya watu."

