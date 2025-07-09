Mapigano ya Silaha yenye Vifo Eneo la Kurdistan ya Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), mapigano ya silaha yamezuka katika eneo la Erbil linalodhibitiwa na Wakurdi baada ya mashambulizi ya kabila la "Harki" dhidi ya wanajeshi wa Peshmerga wa Eneo la Kurdistan. Mapigano haya yalianza baada ya vikosi vya Peshmerga kujaribu kumkamata kiongozi wa kabila la Harki, Khorshid Harki. Kiongozi wa kabila la Harki amewataka watu kuasi kitaifa dhidi ya serikali ya Eneo la Kurdistan inayoongozwa na Barzani. Barabara inayounganisha Al-Kuweir na Erbil ilifungwa na baadhi ya makabila ya Kikurdi ili kuzuia kuingia kwa vikosi vya ziada vya kijeshi kwa wanamgambo wa Peshmerga wanaomuunga mkono Barzani.