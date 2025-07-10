Ndoto za Kidunia za Afisa Ujasusi wa Ufaransa Dhidi ya Mpango wa Nyuklia wa Amani wa Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Reuters iliripoti kuwa Nicolas Lerner, mkuu wa Huduma ya Ujasusi wa Kigeni ya Ufaransa (DGSE), Jumanne, akiendelea na madai ya maafisa wa Magharibi dhidi ya Iran, alidai kuwa vipimo vyote vya mpango wa nyuklia wa Iran vimechelewa kwa miezi kadhaa baada ya mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel, lakini bado kuna mashaka kuhusu mahali pa kuhifadhi akiba ya uranium iliyorutubishwa sana nchini humo.

Lerner, ambaye alikuwa akizungumza kwa mara ya kwanza kwenye kituo cha televisheni cha kitaifa, katika mahojiano na kituo cha LCI alidai: "Tathmini yetu ni kwamba hatua zote za mpango wa nyuklia wa Iran zimeharibiwa vibaya na mpango wa nyuklia wa Iran labda umekabiliwa na kuchelewa kwa kiasi kikubwa kwa miezi kadhaa."

Bila kutoa nyaraka na akiendeleza madai yanayokinzana ya baadhi ya maafisa wa Magharibi na Marekani, alidai: "Sehemu ndogo ya akiba ya uranium iliyorutubishwa ya Iran imeharibiwa, lakini sehemu kubwa yake bado iko mikononi mwa mamlaka ya Iran."

Mkuu wa shirika la ujasusi la Ufaransa aliongeza, akiendelea na madai yake ya uongo: "Leo tuna dalili za mahali pa akiba hizi, lakini hadi Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki lirejeshe kazi yake, hatuwezi kuzungumza kwa uhakika kuhusu hili. Suala hili ni muhimu sana, kwa sababu vinginevyo hatutakuwa na uwezo wa kulifuatilia."

Lerner, akiunda matukio dhidi ya mpango wa nyuklia wa amani wa Iran, alidai: "Tathmini zingine za ujasusi pia zinaonyesha kuwa Iran inaweza bado kushikilia kwa siri sehemu ya akiba ya uranium iliyorutubishwa na pia kuwa na uwezo wa kiufundi unaohitajika kujenga upya mpango huo."

Aliendelea na madai yake yasiyo na msingi na kudai: "Kuna uwezekano kwamba Iran itaendeleza shughuli za siri za nyuklia na uwezo mdogo wa kurutubisha."

Lerner, bila kutaja ukiukaji wa ahadi ya nchi yake pamoja na Marekani na troika nyingine ya Ulaya katika kutekeleza masharti ya JCPOA, na pia shambulio la fujo la utawala wa Kizayuni lililotokea wakati wa mazungumzo kati ya Iran na Marekani, alisema: "Ni kwa sababu hii [hatua ya siri ya Iran kwa shughuli za nyuklia] ndio maana Ufaransa inasisitiza sana kutafuta suluhisho la kidiplomasia kwa mzozo wa nyuklia wa Iran."

Madai ya afisa huyu wa Ufaransa yanatolewa wakati Sayyed Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa Iran, hivi karibuni katika mahojiano na chombo cha habari cha Marekani alisisitiza: "Mpango wetu wa nyuklia ni wa amani na hatuna nia ya kuelekea silaha za nyuklia. Silaha hizi zimekatazwa kulingana na fatwa ya Kiongozi Mkuu na hazina nafasi katika mafundisho yetu ya usalama."

Araghchi alisema: "Natumai kwamba ulimwengu, na hasa Magharibi, wataelewa na kukubali kwamba watu wa Iran wana haki ya kufaidika na haki zao za nyuklia kwa madhumuni ya amani na Wairani bila shaka hawataacha haki hii."