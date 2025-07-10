Shahidi Mpya katika Gereza la Evin; Idadi Kamili ya Mashahidi Yafikia 80

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna – Msemaji wa Mahakama, Asghar Jahangir, pembeni mwa sherehe ya kuwakumbuka mashahidi wa shambulio la Israel kwenye gereza la Evin, alisema: "Adui mhalifu anajaribu kuonyesha dharau yake kwa sheria zilizokubalika kimataifa kwa kuvunja waziwazi kanuni zote za sheria za kimataifa na sheria za kibinadamu. Kwa bahati mbaya, mashirika ya kimataifa yamekuwa na utendaji usiofaa mbele ya tabia hizi, na ukimya huu umefungua njia kwa kutekelezwa kwa uhalifu kama huo."

Jahangir aliendelea: "Mahakama inafuatilia suala hili kwa umakini, na mchakato wa uchunguzi umeanza katika mahakama za ndani na maandalizi ya hatua za kisheria katika ngazi ya kimataifa yanaendelea. Vikao vya wataalam vinafanyika ili kubaini na kukadiria uharibifu wa mali na uharibifu wa kibinadamu uliopata raia wa Iran."

Aliongeza: "Mashirika ya utendaji pia yameagizwa kukadiria kiwango cha uharibifu uliopata na kuripoti kwa Mahakama ili mchakato wa kisheria uweze kufuatwa kwa kasi zaidi. Pia alitangaza kuandaliwa kwa maelekezo maalum ya kurahisisha usajili wa malalamiko kutoka kwa watu binafsi na vyombo vya kisheria."

Jahangir alifafanua: "Faili ya mashahidi wa tukio hili pia inaandaliwa. Shirika la Magereza na Shirika la Mashahidi wanashirikiana kuchukua hatua muhimu kukamilisha faili ya mashahidi hawa na kubaini haki zao za kisheria."

Mwishoni, alitangaza kifo cha askari mwingine aliyejeruhiwa katika shambulio hilo na kusema: "Kwa kuongezeka kwa shahidi huyu, idadi ya mashahidi wa tukio la Evin imeongezeka."

Pia, faili ya uchunguzi wa majasusi waliokamatwa iko kwenye ajenda ya mwendesha mashtaka, na kwa amri maalum kutoka kwa mkuu wa Mahakama, uchunguzi wa kisheria unafuatiliwa kwa kipaumbele. Taarifa za ziada zitatolewa katika mkutano ujao wa waandishi wa habari.