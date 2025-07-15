Wanawake Zaidi ya 1000 Wa Iraq Waunga Mkono Fatwa ya Kihistoria ya Mamlaka za Kidini

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), wanawake zaidi ya 1000 wa Iraq wanaofanya kazi kikamilifu, wakiwemo maprofesa, madaktari, na wanaharakati wa mhimili wa upinzani, wametangaza kuunga mkono kikamilifu fatwa ya mamlaka kuu za kidini, inayotangaza wale wanaomtishia Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran kuwa "muharib".

Washiriki, kwa kutia saini taarifa ya kielektroniki yenye kauli "Mimi niko katika amani na wale walio katika amani nawe, na katika vita na wale walio katika vita nawe," na kuthibitisha fatwa za mamlaka za kidini, wanazuoni, na wazee wa Kishia, hasa mamlaka za kidini za Iraq, walilaani na kukemea vitisho vya adui wa Kizayuni na Kimarekani dhidi ya Imam Khamenei.

Sehemu ya taarifa hiyo inasema: “Kwa mujibu wa tamko la mamlaka ya kidini, leo kila anayemtishia au kumshambulia kiongozi wa Kiislamu au mamlaka ya kidini kwa lengo la kudhuru Umma wa Kiislamu na mamlaka ya Uislamu, anachukuliwa kuwa muharib kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, na ushirikiano au msaada wa Waislamu au serikali zao kwa watu hawa ni marufuku. Tunawaomba Waislamu ulimwenguni kote kuwaarifu maadui hawa kuhusu ukubwa wa kosa lao na kuwafanya wajute matendo yao. Yeyote anayepata shida au hasara katika njia hii, Insha’Allah, atapata thawabu ya mujahid katika njia ya Mwenyezi Mungu.”