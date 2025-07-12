Pentagon: Kombora la Ballistik Liligonga Al-Udeid Wakati wa Mashambulizi ya Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), msemaji mwandamizi wa Pentagon, Sean Parnell, Ijumaa jioni alitoa taarifa akieleza: "Kombora la ballistik la Iran liligonga Kambi ya Anga ya Al-Udeid mnamo Juni 23."

Kulingana na ripoti ya msemaji wa Pentagon, aliendelea kusema: "Hii ilikuwa wakati makombora mengine yalikwisha kukamatwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani na Qatar."

Parnell pia alidai: "Mlipuko huu ulisababisha uharibifu mdogo kwa vifaa na miundo ya kambi. Kambi ya Anga ya Al-Udeid bado inafanya kazi kikamilifu na ina uwezo wa kutekeleza misheni yake, pamoja na washirika wetu wa Qatar, kwa ajili ya kuhakikisha usalama na utulivu katika eneo hilo."

Picha za hivi karibuni za satelaiti zilionyesha uharibifu wa radome (kifuniko cha antena) katika kambi hiyo, ambacho hutumiwa kwa kawaida kuhifadhi vifaa na vifaa vya mawasiliano.

Mnamo Julai 2, Marekani, ikiingilia moja kwa moja uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran ulioanza alfajiri ya Juni 13, ililenga vituo vitatu vya nyuklia vya Iran huko Fordow, Isfahan, na Natanz kwa mabomu yanayotoboa ngome. Vituo hivi vilipata uharibifu mkubwa, lakini ongezeko la kiwango cha mionzi ya nje ndani yake halikuripotiwa.

Mashambulizi haya ya uvamizi dhidi ya uadilifu wa eneo na mamlaka ya kitaifa ya Iran yalitokea katikati ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Tehran na Washington kuhusu makubaliano ya kuzuia mpango wa nyuklia wa Iran na kuondoa vikwazo dhidi ya Iran.

Iran ilijibu mashambulizi haya ya uvamizi kwa Operesheni "Ushindi Ulioahidiwa" dhidi ya Kambi ya Anga ya Marekani ya Al-Udeid nchini Qatar na Operesheni "Ahadi ya Kweli 3". Hatimaye, mashambulizi ya uvamizi dhidi ya Iran yalisitishwa kwa pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano mnamo Julai 3.