Muungano Mkubwa Zaidi wa Wafanyakazi Uingereza Wapiga Kura Kuunga Mkono Zuio la Silaha kwa Israeli

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl al-Bayt (ABNA), likinukuu akaunti ya muungano huo kwenye mitandao ya kijamii, muungano mkubwa zaidi wa vyama vya wafanyakazi nchini Uingereza, "Unite the Union," umepiga kura kwa wingi mkubwa kuunga mkono zuio la silaha dhidi ya utawala wa Kizayuni.

Muungano huo pia uliwasihi wafanyakazi kutoshiriki katika mchakato wa uzalishaji, usafirishaji, au uhamishaji wa silaha zinazotumwa Israeli.

Katika sehemu nyingine ya taarifa ya muungano huo ilisema: "Unite sasa imejitolea kwa kampeni zinazoongozwa na wafanyakazi za kususia usafirishaji wa bidhaa na huduma za Israeli."