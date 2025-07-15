Kuanza kwa Matembezi ya Arba'een Kutoka Ncha ya Mbali Zaidi ya Iraq

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), matembezi ya Arba'een Husseini katika mwaka 1447 Hijria yameanza kutoka eneo la Ras al-Bisha, lililo mbali zaidi nchini Iraq, yaani Fao, kuelekea Karbala.

Mahujaji wa Arba'een Husseini wameanza matembezi yao kuelekea Qibla ya waungwana chini ya jua kali na hali ya hewa ya joto sana.

Umbali kutoka Ras al-Bisha hadi Karbala ni zaidi ya kilomita 600 na halijoto siku hizi ni zaidi ya nyuzi joto 50 Selsiasi, lakini licha ya hayo, mahujaji wanakwenda Karbala kwa miguu kushiriki katika sherehe za Arba'een Husseini.

Ni muhimu kutaja kwamba matembezi au maandamano ya Arba'een ni desturi ya Kishia inayofanyika katika siku zinazoelekea tarehe 20 Safar (Arba'een Husseini) kuelekea Karbala kwa lengo la ziara ya Arba'een. Matembezi haya hufanyika kutoka maeneo mbalimbali ya Iraq na baadhi ya miji ya Iran, na kando ya njia za matembezi, kuna vituo vya kuwapokea mahujaji vinavyoitwa Mokeb.