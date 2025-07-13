Mauaji ya Wasafiri huko Balochistan, Uhalifu Dhidi ya Binadamu na Uthabiti wa Kitaifa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - Ayatullah Sayyid Sajid Ali Naqvi, Mkuu wa Baraza la Wanazuoni wa Kishia nchini Pakistan, alilaani vikali shambulio la kigaidi dhidi ya basi la abiria lililokuwa likisafiri kutoka Quetta, mji mkuu wa Jimbo la Balochistan, kuelekea Punjab, na kusema: "Kulenga wasafiri baada ya kuangalia vitambulisho vyao ni kitendo cha kusikitisha sana na cha kutisha."

Aliwapa rambirambi zake za dhati familia za wahasiriwa wa mauaji haya yaliyolengwa.

Mauaji ya Balochistan ni Mashambulizi ya Wazi Dhidi ya Usalama na Uthabiti wa Pakistan

Seneta Raja Nasir Abbas Jafri, Mkuu wa Baraza la Wahdat-e-Muslimeen la Pakistan, pia alitangaza: "Ukosefu wa usalama, mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni, na kufa shahidi kwa raia wasio na hatia huko Balochistan, si kitu kidogo kuliko janga la kitaifa. Moyo wa kila Mpakistani umejaa huzuni na maumivu kutokana na tukio hili chungu. Vitendo hivi si tu uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu, bali pia ni shambulizi la moja kwa moja dhidi ya usalama na uthabiti wa nchi yetu mpendwa."

Alisisitiza: "Ushahidi na ukweli wa uwanjani unaonyesha kwamba vikosi vya adui, hasa India na Israel, viko nyuma ya matukio haya kwa njia ya muungano wa siri. Lengo lao ni kuunda migogoro, kutoaminiana, na machafuko huko Balochistan ili kuharibu uadilifu wa eneo na umoja wa kitaifa wa Pakistan. Njama hizi zimekuwa zikiendelea kwa muda mrefu na zinalenga kudhoofisha nchi ndani na kuunda mgawanyiko kati ya taifa."

Raja Nasir aliendelea: "Tunalaani vikali dhuluma na ukatili huu na tunasisitiza tena kwamba damu ya mashahidi wasio na hatia wa nchi, Insha'Allah, haitapotea bure. Wauwaji wa roho hizi zisizo na hatia watapata malipo ya matendo yao, na mipango yao mibaya itashindwa."

Mkuu wa Baraza la Wahdat-e-Muslimeen la Pakistan aliongeza: "Katika kipindi hiki nyeti, lazima tufanye kazi kwa ukomavu wa kisiasa, umoja wa kitaifa, na hekima. Sasa sio wakati wa kupata faida za kisiasa au migogoro, bali ni wakati wa kushinda njama za adui na kuifanya Balochistan na nchi nzima kuwa mahali pa amani. Watu wanaopenda nchi yao wa Balochistan ni hazina na heshima ya ardhi hii. Ni muhimu kujenga uhusiano unaotegemea upendo, uaminifu, na heshima nao, na matatizo yao yatatuliwe kupitia mazungumzo, haki, na sera za uwazi."

Alisema: "Pakistan sasa iko katika hatua nyeti na ya kihistoria. Jukumu zito liko juu ya mabega ya wanasiasa, wasomi, na taasisi za serikali kuchukua hatua kwa busara ya hali ya juu na kwa kuzingatia maslahi ya kitaifa, kwani uzembe mdogo unaweza kusababisha uharibifu usioweza kurekebishwa. Lazima tutandaze njia ya uthabiti, amani, na maendeleo ya nchi yetu mpendwa kupitia mkakati wa pamoja na umoja."