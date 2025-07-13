Habari Mpya Kuhusu Mipango Mipya ya Utawala wa Kizayuni Kuhusu Kiwango cha Kuondoka Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul Bayt (a.s.) - ABNA - inatarajiwa kwamba utawala wa Kizayuni utawasilisha mipango mipya leo Jumapili, ikifafanua maelezo kuhusu kiwango cha kuondoka kutoka Ukanda wa Gaza, ikiwemo udhibiti wa mhimili wa Morag. Wakati huo huo, habari zilizovuja leo zinaonyesha kwamba mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya Harakati ya Upinzani ya Kiislamu (Hamas) na utawala unaokalia katika Doha yanakabiliwa na vikwazo na matatizo, lakini bado hayajafikia hatua ya kuvunjika.

Kituo cha 12 cha Kiebrania kimenukuu chanzo cha nje chenye ufahamu kikisema kwamba Israel itawasilisha mipango mipya kujibu ombi la waamuzi wa Qatar.

Chanzo hicho kilibainisha kuwa Wakatari wameweka wazi kwa Israel kwamba mipango yake ya awali itakataliwa na Hamas na inaweza kusababisha mazungumzo kuvunjika.

Wakati huo huo, chanzo cha Kipalestina kiliiambia Shirika la Habari la Ufaransa kwamba mazungumzo ya Doha "yanakabiliwa na vikwazo na matatizo magumu." Utata huu unatokana na msisitizo wa Israel juu ya mpango wa kujiondoa ambao iliwasilisha Ijumaa kwa ajili ya kuhamisha vikosi vyake tena, na unajumuisha kuendelea kuweka vikosi vyake vya kijeshi katika zaidi ya asilimia 40 ya Ukanda wa Gaza, kiwango ambacho Hamas inakataa.

Chanzo hicho kilionya kwamba mpango wa kujiondoa "unalenga kuhamisha mamia ya maelfu ya wakimbizi katika sehemu ya eneo la magharibi mwa Rafah kwa ajili ya maandalizi ya kuwahamisha raia kwenda Misri au nchi nyingine, jambo ambalo Hamas inakataa."

Alisisitiza kuwa ujumbe wa mazungumzo wa Hamas "hautakubali mipango iliyowasilishwa na Israel, kwani inaonyesha uhalali wa kukalia tena karibu nusu ya Ukanda wa Gaza na kuutenga, bila njia za kupita au uhuru wa kutembea, kama vile kambi za Wanazi."

Chanzo hicho kilidokeza kuwa waamuzi wa Qatar na Misri "wameviomba pande zote mbili kuahirisha mazungumzo yanayohusiana na kujiondoa hadi ujio wa 'Steve Witkoff', mjumbe wa Marekani, Doha."

Chanzo kingine cha Kipalestina kilisisitiza kwamba "Hamas inataka kuondolewa kwa vikosi vya Israel kutoka maeneo yote yaliyokaliwa na Israel baada ya Machi 2."

Hata hivyo, alibainisha kuwa "maendeleo" yamepatikana katika "suala la misaada na kubadilishana wafungwa."

Katika muktadha huo huo, vyombo vya habari vya Kiebrania vimeripoti kuwa mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na Hamas katika mji mkuu wa Qatar hayajasitishwa. Zimethibitisha kuendelea kwa ushiriki wa ujumbe wa Israel katika mazungumzo na ushirikiano wake na waamuzi.

Kituo cha 12 cha Kiebrania kimenukuu afisa wa kisiasa asiyejulikana akisema kwamba mazungumzo hayajasitishwa na kwamba ujumbe wa Israel "unaendelea na mazungumzo huko Doha licha ya vikwazo kutoka Hamas."

Jumatano, Hamas ilitangaza kukubali kwake kuachilia wafungwa kumi wa Israel walio hai, kama sehemu ya kubadilika kwake ili kufikia makubaliano huko Gaza, wakati Israel bado inaendelea kuwa ngumu katika "pointi kuu," ikiwemo kuondoka Gaza. Kwa upande mwingine, Israel bado inasisitiza juu ya kuunda eneo la bafa lenye upana wa kilomita 2 hadi 3 katika eneo la Rafah na kilomita 1 hadi 2 katika maeneo mengine ya mpaka.

Kwa upande mwingine, Kituo cha 13 cha Kiebrania kimenukuu afisa wa kisiasa asiyejulikana akiripoti kwamba "mazungumzo huko Doha yanaendelea na yalifanyika Jumamosi na ujumbe wa mazungumzo unashirikiana na waamuzi kutoka Misri na Qatar."

Afisa huyo wa kisiasa alielezea kuwa ujumbe wa mazungumzo wa Israel "umeweka mawasiliano ya mara kwa mara na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu, na Ran Dermer, Waziri wa Masuala ya Kimkakati."

Afisa huyo wa kisiasa alidai kwamba "Hamas inaweka vikwazo na haionyeshi kubadilika na imeanzisha kampeni ya propaganda ili kudhoofisha mazungumzo na kuweka shinikizo kwa maoni ya umma nchini Israel."

Siku chache zilizopita, Hamas ilitangaza katika taarifa kwamba "kuna pointi muhimu ambazo bado zinajadiliwa, ikiwemo muhimu zaidi mtiririko wa misaada, kuondoka kwa jeshi linalokalia kutoka Ukanda wa Gaza, na kutoa dhamana halisi kwa usitishaji vita wa kudumu."

Doha kwa siku kadhaa sasa imeshuhudia duru mpya ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja kati ya wajumbe wa Hamas na wakaliaji kwa upatanishi wa Qatar na Misri na kwa ushiriki wa Marekani, ikilenga kufikia usitishaji vita na makubaliano ya kubadilishana wafungwa.