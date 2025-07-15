Velayati: Kurutubisha ni Mstari Mwekundu kwa Iran

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), "Ali Akbar Velayati," mshauri wa Kiongozi Mkuu kwa masuala ya kimataifa, wakati wa mkutano na "Sayyed Mohsen Naqvi," Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, alielezea kufurahishwa kwake na mkutano huo, akielezea uhusiano kati ya Iran na Pakistan kama uhusiano wa kina, wenye mizizi mirefu, na wa kindugu, na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha na kupanua ushirikiano wa pande mbili.

Katika mkutano huu, ujumbe wa Waziri Mkuu na Mkuu wa Majeshi wa Pakistan kwa ajili ya kuwasilishwa kwa Kiongozi Mkuu uliletwa kwa Velayati na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan.

Pande zote mbili, zikielezea kuridhika kwao na maendeleo yanayoendelea ya uhusiano wa pande mbili, zilisitiza umuhimu wa ushirikiano mpana zaidi katika maeneo mbalimbali.

Velayati, akirejelea matukio ya kikanda, hasa uhalifu na vitendo vya uchokozi vya utawala wa Kizayuni kwa msaada wa Marekani dhidi ya Iran, na pia uhalifu wa utawala huo huko Gaza, alisisitiza umuhimu wa mawazo na umoja wa nchi za Kiislamu dhidi ya vitendo hivi haramu.

Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan pia alilaani mashambulizi na uchokozi wa utawala wa Kizayuni na Marekani dhidi ya ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kutangaza kuunga mkono misimamo ya Iran.

Kuhusu ushirikiano wa pande tatu kati ya Iran, Pakistan, na Iraq katika kuendesha sherehe za Arba'een, pande zote mbili zilipokea suala hili kwa furaha, na kusisitiza umuhimu wa kuimarisha uratibu.

Velayati, akirejelea ushiriki mkubwa wa mahujaji wa Pakistani katika sherehe za Arba'een, alisema: "Watu wa Kiislamu wa Pakistan husafiri kwenda Iraq kupitia Iran na kushiriki katika sherehe hii kubwa; kazi hii, mbali na kuhalalisha mchakato wa ushirikiano, inaweza kuwa utangulizi wa mwingiliano mpana zaidi kati ya nchi hizo tatu."

Mshauri wa Kiongozi Mkuu kwa masuala ya kimataifa, katika sehemu ya hotuba yake, akirejelea historia ya mapambano ya watu wa India dhidi ya ukoloni wa Uingereza, alisema: "Tunaamini kwamba Waislamu walikuwa na jukumu muhimu katika ukombozi wa India kutoka ukoloni. Kiongozi Mkuu pia kabla ya mapinduzi alikuwa ameandika na kuchapisha kitabu juu ya mada hii."

Aliendelea, akirejelea hali katika eneo la Caucasus na Jamhuri ya Azerbaijan, alisema: "Una uhusiano wa karibu na Azerbaijan, lakini wakati huo huo ni lazima izingatiwe kwamba serikali ya Azerbaijan inafanya vitendo vinavyopingana na maoni ya ulimwengu wa Kiislamu. Miongoni mwa hayo ni pamoja na upatanishi kati ya Golan na utawala wa Kizayuni, na pia usafirishaji wa mafuta kwenda Israeli katika kilele cha uhalifu wa utawala huu dhidi ya watu wanaodhulumiwa wa Palestina. Unaweza kuwauliza kwanini vitendo hivi vinavyopingana na maoni ya Waislamu na nchi za Kiislamu vinafanywa?"

Mshauri wa Kiongozi Mkuu pia, kuhusu uwezekano wa mazungumzo na Marekani, alisema: "Hatupingi mazungumzo ambayo hayana masharti na yanahifadhi mistari mekundu ya Jamhuri ya Kiislamu. Wanasema kuwa Iran inapaswa kuacha kurutubisha, wakati suala hili ni moja ya mistari yetu mekundu, na ikiwa mazungumzo yatafanywa kutegemea kusitishwa kwa kurutubisha, basi mazungumzo kama hayo hayatatokea kamwe."

Aliendelea kuelezea matamshi ya Rais wa Marekani kama "yanayokinzana na yasiyotegemeka."



