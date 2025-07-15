Utarajiwa wa Kuhudhuria kwa Mahujaji 42,000 kutoka Golestan katika Matembezi ya Arba'een Mwaka Huu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), "Mohammad Hamidi," Naibu Gavana wa Mkoa wa Golestan anayeshughulikia Masuala ya Kisiasa, Usalama na Kijamii, alieleza leo Jumatatu, mnamo Tir 23, 1404 (Julai 13, 2025), katika mahojiano: "Mkoa wa Golestan, kwa kuunda kamati za Arba'een, uko tayari kikamilifu kwa ajili ya kupeleka mahujaji wa Arba'een Husseini."

Akirejelea kuundwa kwa kamati 19 maalumu katika nyanja mbalimbali ikiwemo usaidizi, usafiri, utoaji wa mahitaji, usajili, forodha, utamaduni, jamii na matibabu, aliongeza: "Kamati hizi zinafanya majukumu yao kwa umakini na zinajitahidi kuhakikisha kwamba mahujaji wanatembelea maeneo matakatifu kwa matatizo madogo zaidi na katika faraja kamili."

Hamidi aliendelea: "Mwaka jana, watu 42,000 kutoka Mkoa wa Golestan walishiriki katika matembezi ya Arba'een, na inakadiriwa kuwa idadi sawa itashiriki mwaka huu."

Naibu Gavana wa Mkoa wa Golestan anayeshughulikia Masuala ya Kisiasa, Usalama na Kijamii, akirejelea kuanzishwa kwa Mokebs 29 za kutoa huduma kwa mahujaji wa Arba'een Husseini kutoka Mkoa wa Golestan mwaka jana, alisema: "Mwaka huu, idadi hii imeongezeka hadi Mokebs 30, ambapo Mokebs 28 zitawekwa nchini Iraq na Mokebs 2 zitakuwa mpakani ili kutoa huduma kwa mahujaji."

Akisisitiza umuhimu wa usajili halali na kuwa na nyaraka halali kwa safari ya kwenda Iraq, aliwataka mahujaji kujiandikisha kupitia mfumo wa Samah na kuchagua njia yao ya kusafiri kihalali.

Hamidi pia alitangaza uratibu muhimu kwa ajili ya kutoa maji na mahitaji mengine kwa mahujaji njiani na kuongeza: "Kutokana na hali maalum ya hewa na joto, utabiri muhimu umefanywa kwa ajili ya kutoa maji na mahitaji mengine ya mahujaji."

Naibu Gavana wa Mkoa wa Golestan anayeshughulikia Masuala ya Kisiasa, Usalama na Kijamii, akirejelea umuhimu wa mkusanyiko mkuu wa Arba'een kama ishara ya umoja na upinzani, alisema: "Arba'een ni fursa ya kupeleka ujumbe wa umoja na upinzani kwa maadui."

Alikiri: "Falsafa ya mapinduzi ya Ashura ilikuwa upinzani na msimamo thabiti dhidi ya ubatili, na sisi pia katika historia tumepinga daima dhuluma na ukandamizaji, na upinzani huu utaendelea."