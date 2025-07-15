Vikwazo Haramu vya Trump Dhidi ya Ripota wa UN / Uungwaji Mkono wa Wazi wa Marekani kwa Uhalifu wa Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), kufuatia mikutano ya hivi karibuni kati ya maafisa waandamizi wa Marekani na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, ambaye anasakwa na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu, Marco Rubio, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani, katika hatua isiyo halali, amemwekea vikwazo Francesca Albanese, Ripota Maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa tangu 1967. Uamuzi huu uliambatana na matamshi ya uongo na matusi ya Rubio dhidi ya Albanese, ambayo kwa mara nyingine yalionyesha azma ya serikali ya Marekani kuhakikisha utawala wa Kizayuni hauwajibiki kwa uhalifu wake.

Hatua hii haramu imepokewa na upinzani mkali kutoka mashirika ya kimataifa, wataalamu na wanaharakati wa haki za binadamu duniani kote na imelaaniwa kama janga la kimaadili. Francesca Albanese, mtu mashuhuri katika eneo la utetezi wa haki za binadamu, amepongezwa sana kwa kujitolea kwake kwa kanuni za kitaaluma na ujasiri wake katika kufichua uhalifu wa utawala wa Kizayuni huko Gaza katika kipindi cha miezi ishirini iliyopita. Kwa ripoti zake zilizothibitishwa, ikiwemo ripoti ya hivi karibuni yenye jina "Anatomy of a Genocide," amechukua jukumu muhimu katika kufichua ukiukaji wa kimfumo wa haki za binadamu huko Palestina.

Vikwazo dhidi ya Albanese ni ukiukaji wa moja kwa moja wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa, Mkataba wa Haki na Kinga za Umoja wa Mataifa, na Mkataba wa Makao Makuu ya Umoja wa Mataifa. Hatua hii pia inachukuliwa kama kizuizi cha makusudi katika utekelezaji wa dhamira ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa. Kwa kuwa vikwazo hivi vimewekwa kwa lengo la kulinda utawala wa Kizayuni na wahalifu wengine wa uhalifu wa kivita, uhalifu dhidi ya ubinadamu, na mauaji ya halaiki, vinachukuliwa kuwa ukiukaji wa majukumu ya Marekani chini ya Mkataba wa Kuzuia na Kuadhibu Uhalifu wa Mauaji ya Halaiki (ambao Israel kwa sasa inashtakiwa nao katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu) na Kifungu cha 1 cha Mikataba ya Geneva ya 1949, kinachoitaka Marekani kuhakikisha kuzingatiwa kwa mikataba hii na Israel.

Zaidi ya hayo, hatua ya Marekani, ambayo inahusishwa waziwazi na vikwazo haramu dhidi ya Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu, inachukuliwa kuwa ukiukaji wa Kifungu cha 70 (1) (c) cha Mkataba wa Roma (uliopitishwa Julai 17, 1998), kinachofafanua uhalifu dhidi ya utekelezaji wa haki. Kifungu hiki kinaweza kumpa Albanese, kama mwathirika wa tabia haramu ya serikali ya Marekani, haki ya kufidiwa. Pia, kutokana na matamshi ya matusi ya Rubio, ambayo yaliambatana na "nia mbaya" na "kutojali ukweli," Albanese anaweza kudai fidia ya kiraia katika mahakama za Marekani kwa hasara za kifedha na uharibifu wa sifa unaotokana na vikwazo hivi na matamshi hayo.

Wataalamu wa kimataifa na mashirika ya haki za binadamu yametoa wito wa kuchukuliwa hatua za kisheria dhidi ya vikwazo hivi katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ), kwani kinga ya kidiplomasia ya Ripota Maalum wa Umoja wa Mataifa inahakikishwa chini ya Mkataba wa 1946. Kinga hii imewekwa ili kuhakikisha uhuru na kutokuingiliwa katika utekelezaji wa majukumu ya Ripota Maalum.

Kujibu hatua hii, wanachama wengi wa jumuiya ya kimataifa, ikiwemo mashirika ya kimataifa na nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa, wamelaani vikwazo hivyo na kutoa wito wa kuviondoa na kulipa fidia kwa hasara iliyosababishwa kwa Albanese na Umoja wa Mataifa. Taarifa nyingi zinaonyesha kuwa hatua hii haramu ya serikali ya Marekani haitafikia lengo lake la kunyamazisha sauti za Albanese na Umoja wa Mataifa, bali itaongeza upinzani wa kimataifa dhidi ya uhalifu wa utawala wa Kizayuni na ushirikiano wa Marekani.

Harakati ya kimataifa ya mshikamano na Palestina inaendelea kukua, na kama Craig Mokhiber, mwanaharakati wa haki za binadamu, alivyosisitiza, hatua hii ya aibu ya serikali ya Marekani itaongeza tu azma ya wafuasi wa haki kama Albanese kuendelea kupambana na uhalifu wa kivita, ubaguzi wa rangi, na mauaji ya halaiki ya utawala wa Kizayuni.