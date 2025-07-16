Wayemen Washambulia Vituo vya Wazayuni Kujibu Ugaidi Unaendelea wa Israel

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna, Msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen ametangaza utekelezaji wa operesheni ya droni ya wakati mmoja dhidi ya malengo ya Israeli katika maeneo yanayokaliwa, akisema kuwa shambulio hili limefanywa kujibu kuendelea kwa uhalifu wa Israeli katika Ukanda wa Gaza.

Brigedia Jenerali Yahya Saree, Msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen, usiku wa leo, Jumanne, katika taarifa ya video, alitangaza kuwa vikosi hivyo vimefanya operesheni ya kijeshi ya pande mbili na ya wakati mmoja kwa kutumia droni tatu dhidi ya vituo vya Wazayuni.

Alifafanua: "Droni mbili zililenga shabaha muhimu ya kijeshi katika eneo la Negev, na droni ya tatu ilishambulia bandari ya Eilat kusini mwa Palestina inayokaliwa."

Saree, akisisitiza kufanikiwa kwa operesheni hiyo, aliongeza: "Hatua hii imefanywa kujibu kuendelea kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wasio na ulinzi wa Gaza; ambapo watoto na wanawake wanakuwa wahanga wa mabomu kila siku na nyumba, mahema, na miundombinu ya kibinadamu inaharibiwa."

Aliendelea kusema: "Ukimya wa jamii ya kimataifa mbele ya mauaji haya ya kimbari unaupa tu utawala wa uvamizi ujasiri zaidi katika kutekeleza mipango yake ya upanuzi."

Saree pia alisisitiza kuwa Vikosi vya Silaha vya Yemen vinatimiza wajibu wao wa kidini, kimaadili, na kihistoria, na operesheni zitaendelea hadi uvamizi na kuzingirwa kwa Gaza kukome kabisa.