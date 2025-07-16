  1. Home
  2. special-issue
  3. Asia

Wayemen Washambulia Vituo vya Wazayuni Kujibu Ugaidi Unaendelea wa Israel

16 Julai 2025 - 13:26
News ID: 1708404
Source: ABNA
Wayemen Washambulia Vituo vya Wazayuni Kujibu Ugaidi Unaendelea wa Israel

Vikosi vya silaha vya Yemen vimeendesha operesheni mpya ya droni dhidi ya utawala wa Kizayuni; hatua ambayo, kwa mujibu wa vyanzo vya Yemen, imefanywa kujibu mauaji ya raia huko Gaza.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – Abna, Msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen ametangaza utekelezaji wa operesheni ya droni ya wakati mmoja dhidi ya malengo ya Israeli katika maeneo yanayokaliwa, akisema kuwa shambulio hili limefanywa kujibu kuendelea kwa uhalifu wa Israeli katika Ukanda wa Gaza.

Brigedia Jenerali Yahya Saree, Msemaji wa Vikosi vya Silaha vya Yemen, usiku wa leo, Jumanne, katika taarifa ya video, alitangaza kuwa vikosi hivyo vimefanya operesheni ya kijeshi ya pande mbili na ya wakati mmoja kwa kutumia droni tatu dhidi ya vituo vya Wazayuni.

Alifafanua: "Droni mbili zililenga shabaha muhimu ya kijeshi katika eneo la Negev, na droni ya tatu ilishambulia bandari ya Eilat kusini mwa Palestina inayokaliwa."

Saree, akisisitiza kufanikiwa kwa operesheni hiyo, aliongeza: "Hatua hii imefanywa kujibu kuendelea kwa uhalifu wa utawala wa Kizayuni dhidi ya watu wasio na ulinzi wa Gaza; ambapo watoto na wanawake wanakuwa wahanga wa mabomu kila siku na nyumba, mahema, na miundombinu ya kibinadamu inaharibiwa."

Aliendelea kusema: "Ukimya wa jamii ya kimataifa mbele ya mauaji haya ya kimbari unaupa tu utawala wa uvamizi ujasiri zaidi katika kutekeleza mipango yake ya upanuzi."

Saree pia alisisitiza kuwa Vikosi vya Silaha vya Yemen vinatimiza wajibu wao wa kidini, kimaadili, na kihistoria, na operesheni zitaendelea hadi uvamizi na kuzingirwa kwa Gaza kukome kabisa.

Your Comment

You are replying to: .
captcha