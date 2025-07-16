Mwandishi Maalum wa Umoja wa Mataifa: Ulimwengu Ukomeshe Mauaji ya Kimbari Gaza

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (AS) – Abna, Francesca Albanese, Mwandishi Maalum wa Umoja wa Mataifa kuhusu maeneo ya Palestina, mapema Jumatano alitoa wito tena wa kulazimisha utawala wa Kizayuni kumaliza vita vya Gaza.

Albanese alisema katika taarifa yake: "Uchumi wa Israeli umeundwa kwa ajili ya kuendeleza uvamizi na kuugeuza kuwa mauaji ya kimbari. Nchi na sekta binafsi zinapaswa kupitia upya na kusitisha uhusiano wao na Israeli."

Kituo cha televisheni cha "Al Jazeera" kilimnukuu akisema: "Ni wakati wa dunia kuchukua hatua kukomesha mauaji ya kimbari huko Gaza."