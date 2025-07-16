Balozi wa Iran Nchini Kenya azungumzia: Kukuza Uhusiano wa pande mbili kati ya Iran na Kenya, Umoja wa Kiislamu na Mauaji ya Halaiki Ghaza

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katika mahojiano maalum na Redio ya Iqra FM leo, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran nchini Kenya, Mheshimiwa Dkt. Ali Gholampour, alizungumza kuhusu:

1_Kukuza uhusiano wa pande mbili kati ya Iran na Kenya

2_Uvunjifu wa amani na uchokozi wa hivi karibuni uliofanywa na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran

3_Mauaji ya halaiki yanayoendelea huko Gaza

4_Uhalifu wa Marekani na Israel dhidi ya binadamu

5_Haja ya dharura ya umoja wa Waislamu Duniani



Aidha, aligusia kuhusu:

6_Tume ya Pamoja ya Iran na Kenya

7_Fursa za masomo na ufadhili wa elimu kwa Wakenya nchini Iran

8_Ushirikiano wa kitamaduni kati ya mataifa haya mawili rafiki.

Mahojiano hayo yalitoa taswira ya msimamo wa Iran kuhusu masuala ya kimataifa na njia za kuimarisha ushirikiano na nchi za Kiafrika.