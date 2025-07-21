Al-Hakim Asisitiza Jukumu la Ziara ya Arbaeen katika Kuimarisha Mahusiano ya Tehran na Baghdad

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (AS) – ABNA – Sayyid Ammar al-Hakim, Kiongozi wa Harakati ya Hikma ya Kitaifa ya Iraq, Jumapili alimkaribisha ujumbe kutoka Bunge la Mashauriano la Kiislamu la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran.

Kwa mujibu wa Al-Forat News, pande zote mbili zilijadili maendeleo ya hali katika kanda na mahusiano ya pande mbili kati ya Iraq na Iran.

Sayyid Ammar al-Hakim alisisitiza umuhimu wa kutumia ziara ya Arbaeen katika kuimarisha ushirikiano rasmi na wa kiraia kati ya Iraq na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kutokana na jukumu kuu la ziara hii katika kuimarisha uhusiano kati ya nchi hizo mbili.

Kiongozi wa Harakati ya Hikma ya Kitaifa ya Iraq alipongeza ujasiri wa taifa la Iran na mshikamano wake na uongozi na taasisi za nchi hiyo, na alipongeza jukumu la Bunge la Mashauriano la Kiislamu la Iran katika kuunga mkono taifa la Iran.

Katika mkutano huu, Al-Hakim alitaka kuimarishwa kwa ushirikiano wa bunge kati ya Iraq na Iran na kusisitiza umuhimu wa kuunda kamati za pamoja ili kuchunguza masuala ya umuhimu wa pamoja pamoja na kubadilishana uzoefu kati ya pande hizo mbili.

Alisema kuwa Iraq ina uzoefu mkubwa wa bunge na iko tayari kuendeleza uzoefu huo katika uchaguzi ujao wa bunge.

Inafaa kutajwa kuwa hapo awali, ujumbe uliotajwa ulikutana na Mahmud al-Mashhadani, Spika wa Bunge la Iraq.