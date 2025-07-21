Kwa Mara ya Kwanza, Jeshi la Kikoloni Lakubali Kupunguzwa Vikali kwa Vikosi Vyake

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (AS) – ABNA – gazeti la Kizayuni la Maariv liliandika: Jeshi la Israeli kwa sasa linakabiliwa na uhaba wa maafisa 300 katika nafasi za makamanda wa vikosi katika safu za mapigano za ardhini.

Kulingana na gazeti hilo, uhaba wa maafisa umejikita katika kitengo cha uhandisi, ambacho kinakabiliwa na uhaba mkubwa wa makamanda wa vikosi, timu za uhandisi na vitengo vya askari wa miguu.

Gazeti hilo lilibainisha kuwa jeshi linakubali kwamba ni vigumu kuwashawishi wanajeshi waliohitimu kujiandikisha katika kozi ya maafisa, kiasi kwamba katika miezi michache iliyopita, limelazimika kuwateua maafisa kutoka vitengo vya kawaida na vya akiba ambao hawajamaliza kozi ya makamanda wa kampuni.

Wakati huo huo, Maariv, ikinukuu ofisi ya msemaji wa jeshi la kikoloni, iliandika kwamba hakuna pengo kati ya makamanda wa divishoni katika batalioni na vitengo vya kawaida.