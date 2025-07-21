Abdul-Malik Al-Houthi: Marekani na Utawala wa Kizayuni Vinatishia Ummah Mzima wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (AS) – ABNA – likinukuu Al-Masirah, mkuu wa harakati ya Ansarullah ya Yemen katika hotuba yake katika hafla ya kidini alizungumzia maendeleo ya kimataifa na kikanda, hasa kuendelea kwa uchokozi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya Ukanda wa Gaza.

Sayyid Abdul-Malik Badruddin Al-Houthi katika hotuba yake alisema kuwa kupungua kwa utii wa ummah wa Kiislamu kwa Qur'ani Tukufu kumefikia kiwango cha kutisha sana, kiasi kwamba ufuasi wa watoto wengi wa ummah kwa Qur'ani umekuwa wa nje tu.

Aliendelea kuongeza: "Utawala wa kimabavu wa Marekani-Israeli ni tishio kwa ummah kupitia utumwa wa mataifa na kuwadhalilisha, na kupitia kueneza ukosefu wa haki na kukuza ufisadi. Utawala huu unalenga maeneo matakatifu ya ummah na unakusudia kufuta sifa zake za Kiislamu. Njia sahihi ya kukabiliana na tishio la Marekani na Israeli ni hatua nzito inayotegemea mwongozo wa Qur'ani Tukufu."

Al-Houthi alibainisha: "Ukubwa wa janga na ukosefu wa haki ambao watu wa Palestina wanapata katika Ukanda wa Gaza ni hatari kwa ulimwengu wote. Kinachowapata watu wa Palestina katika Ukanda wa Gaza ni janga baya na ukosefu mkubwa wa haki. Watu wa Palestina huko Gaza sasa wako katika hatua ngumu zaidi ya njaa, na watoto wanakufa kwa njaa. Adui wa Israeli alipanga suala la mitego ya kifo na misaada ya kibinadamu ili kuigeuza kuwa mitego ya mauaji na mauaji ya halaiki. Watu wengi wa Gaza wanaishi katika njaa kali na janga la kutisha, wakati mamia ya mamilioni ya Waarabu na Waislamu bilioni mbili wanawazunguka, kana kwamba wao ni ummah usio na msaada."

Mkuu wa Ansarullah alifafanua: "Kushuhudia matukio ya kusikitisha ya vifo vya watoto wa Gaza kutokana na njaa, ni hali ya aibu kubwa kwa Waarabu kwanza na kwa Waislamu wengine. Kiwango cha kutisha cha kutojali kwa ummah kumewahakikishia adui wa Israeli na Wamarekani kwamba hakuna hatua, iwe ni ya aina gani, itachukuliwa dhidi yao. Dhulma kwa watu wa Palestina ni dhulma kwa ummah mzima, na tishio la Marekani-Israeli ni tishio kwa ummah mzima."

Katika sehemu nyingine ya hotuba yake alisema: "Watu wa Yemen katika harakati zao pana na endelevu tangu kuanza kwa uchokozi dhidi ya Gaza, licha ya raundi mbili mfululizo za uchokozi wa kijeshi, wameendelea kusimama imara katika msimamo wao. Yemen, kutokana na ushirikiano wake na Gaza, imekabiliwa na maelfu ya mashambulizi ya anga, mzingiro mkali, kupungua kwa kiasi kikubwa kwa misaada ya kibinadamu na vita vya kiuchumi. Yemen, katika kuunga mkono Gaza, inakabiliwa na vita vikubwa vya propaganda vinavyolenga kugeuza mawazo ya watu na kuwapoteza kutoka masuala yao makuu. Kwa shukrani kwa Mungu, juhudi zote za maadui za kuwapoteza watu wetu kutoka njia yao zimeshindwa."