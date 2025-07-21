Mufti wa Oman: Nchi za Kiislamu na Kiarabu Zichukue Hatua za Haraka kwa Gaza

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (AS) – ABNA – likinukuu Sawt Al-Quds, Sheikh Ahmed Al-Khalili, Mufti wa Oman, alitangaza: "Tunafuatilia kwa masikitiko na huzuni misiba ya Gaza pendwa, ambayo iko chini ya mzingiro mkali na dhuluma dhahiri."

Aliongeza: "Tunatoa wito kwa nchi za Kiislamu na Kiarabu kuchukua hatua za haraka kusaidia ndugu zetu katika Ukanda wa Gaza, na hili ni haki inayowajibika kwa wanadamu wote."

Inafaa kutajwa kuwa, kulingana na Wizara ya Afya ya Palestina katika Ukanda wa Gaza, kutokana na mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu Oktoba 7, 2023 hadi sasa, watu 58,859 wameuawa shahidi. Idadi kamili ya majeruhi kutokana na mashambulizi ya jeshi la utawala wa Kizayuni kwenye Ukanda wa Gaza tangu kuanza kwa vita katika eneo hilo imefikia watu 140,980. Katika saa 24 zilizopita, miili ya mashahidi 130 pia ilihamishwa hospitalini. Aidha, katika kipindi hicho, watu 495 walijeruhiwa.

Pia, tangu Machi 18, 2025, na katika wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Gaza, watu 8,066 waliuawa shahidi na 28,939 walijeruhiwa. Maelfu zaidi bado hawajulikani walipo na wako chini ya vifusi katika Ukanda wa Gaza.

Katika vituo vya usambazaji misaada pia, katika saa 24 zilizopita, watu 31 waliuawa shahidi na zaidi ya wengine 107 walijeruhiwa, na hivyo kufikisha idadi ya Wapalestina waliouawa shahidi katika vituo hivi hadi mashahidi 922 na majeruhi 5,861.