Netanjahu: Frankreichs Anerkennung Palästinas ist eine Bedrohung für Israel

Laut der internationalen Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – hat Frankreichs Entscheidung, den Staat Palästina anzuerkennen, eine Welle heftiger Reaktionen im zionistischen Regime ausgelöst. Israels Premierminister „Benjamin Netanjahu“ verurteilte diese Entscheidung und nannte sie „einen gefährlichen Schritt zur Stärkung der vom Iran unterstützten Kräfte“.

Laut Al Jazeera sagte Netanjahu: „Wir verurteilen die Entscheidung von Präsident Macron, den Staat Palästina neben Tel Aviv anzuerkennen, und das nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023.“

Er fügte hinzu: „Frankreichs Vorgehen belohnt den Terrorismus und birgt die Gefahr, einen weiteren vom Iran abhängigen Akteur zu schaffen, wie es in Gaza geschehen ist.“

Der israelische Premierminister fuhr fort: „Ein [unabhängiger] palästinensischer Staat würde unter den gegenwärtigen Bedingungen als Plattform für die Zerstörung Israels dienen und nicht als Entität für das Zusammenleben mit ihm.“

Er behauptete: „Die Palästinenser streben nicht die Gründung eines Staates neben Israel an, sondern wollen einen Staat anstelle Israels gründen.“

„Yariv Levin“, der stellvertretende Premierminister Israels, bezeichnete die Entscheidung des französischen Präsidenten ebenfalls als „einen Schandfleck auf der Stirn Frankreichs“ und als „Unterstützung des Terrorismus“.

Levin betonte: „Jetzt ist die Zeit gekommen, dass Israel seine volle Souveränität über das Westjordanland ausübt.“

Er fügte hinzu: „Die volle Souveränität Israels über das Westjordanland ist eine gerechte und historische Antwort auf die inakzeptable Entscheidung Frankreichs.“

Unterdessen bezeichnete auch „Israel Katz“, der Kriegsminister des zionistischen Regimes, in ähnlichen Äußerungen das Vorgehen Frankreichs als „Schande für Frankreich und eine Kapitulation vor dem Terrorismus“.

Er behauptete: „Wir werden niemals zulassen, dass ein palästinensisches Regime gebildet wird, das unsere Sicherheit und unser Existenzrecht bedroht und unser historisches Recht auf das Land Israel beeinträchtigt.“

Diese Reaktionen kommen zu einem Zeitpunkt, da der französische Präsident „Emmanuel Macron“ am Donnerstag bekannt gab: „Paris wird den Staat Palästina anerkennen und diese Entscheidung im September offiziell in der Generalversammlung der Vereinten Nationen bekannt geben.“

Macron schrieb auf der Social-Media-Plattform X: „Frieden ist möglich“ und fügte hinzu, dass Paris diese Entscheidung „aufgrund seines historischen Engagements für einen dauerhaften und gerechten Frieden im Nahen Osten“ getroffen habe.

Er betonte ferner die „Notwendigkeit eines sofortigen Waffenstillstands in Gaza, der Freilassung aller zionistischen Gefangenen und der massiven Lieferung humanitärer Hilfe an die Bevölkerung von Gaza“ und sagte, dass „Gaza sicher und wiederaufgebaut werden muss.“

Der französische Präsident hatte zuvor auch klargestellt, dass „die Existenz eines palästinensischen Staates nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern unter den gegenwärtigen Umständen auch eine politische Notwendigkeit ist.“

Er äußerte die Hoffnung, dass die Anerkennung Palästinas durch Frankreich andere Länder dazu ermutigen werde, ähnliche Schritte zu unternehmen.

Macrons Entscheidung wurde von einigen europäischen Ländern begrüßt. Spanien, Irland und Schweden haben Palästina bereits anerkannt. Deutschland hat zwar eine Zwei-Staaten-Lösung unterstützt, aber erklärt, dass „die Anerkennung Palästinas zu diesem Zeitpunkt eine falsche Botschaft senden könnte.“

Berichten zufolge arbeitet Frankreich in dieser Angelegenheit eng mit Großbritannien zusammen. In den jüngsten Entwicklungen haben etwa 60 Labour-Abgeordnete des britischen Parlaments London aufgefordert, Palästina sofort als unabhängigen Staat anzuerkennen.