Kifo cha Mwanajeshi wa Jeshi la Kizayuni Kutokana na Majeraha Mabaya

Kulingana na Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), jeshi la utawala wa Kizayuni limetangaza kifo cha mmoja wa wanajeshi wake kutokana na majeraha mabaya aliyoyapata wiki iliyopita wakati wa mapigano kusini mwa Gaza.

Jeshi la utawala wa Kizayuni lilitangaza kuwa Sajenti Mkuu wa Akiba "Bezaleel Yeshua" kutoka Batalioni ya Uhandisi ya 749 ya utawala huo aliuawa kutokana na majeraha aliyoyapata wiki iliyopita wakati wa mapigano na wapiganaji wa upinzani wa Palestina kusini mwa Gaza.

Mwanajeshi huyu wa utawala wa Kizayuni alijeruhiwa vibaya siku chache zilizopita kufuatia mlipuko wa bomu kwenye njia ya gari la kijeshi la jeshi la Israel katika Ukanda wa Gaza.

Vyombo vya habari vya Israel pia viliripoti Jumamosi usiku kifo cha wanajeshi wanne wa utawala huo kufuatia shambulio la Brigedi za Qassam dhidi ya gari la kubeba wanajeshi la kivita la jeshi la utawala wa Kizayuni huko Khan Younis kusini mwa Ukanda wa Gaza.