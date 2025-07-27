Mashahidi Watatu Katika Mashambulizi ya Droni za Israel Kusini mwa Lebanon

Kulingana na Shirika la Kimataifa la Habari la AhlulBayt (ABNA), leo Jumamosi, kutokana na mashambulizi mawili ya droni za Israel katika vijiji viwili vya "Dbaal na Al-Suwairi" katika eneo la Tyre kusini mwa Lebanon, watu watatu waliuawa.

Shirika la Habari la Kitaifa la Lebanon lilitangaza katika ripoti mbili tofauti kwamba droni ya Israel ilishambulia nyumba katika kijiji cha Dbaal kwa makombora mawili, na kusababisha vifo vya watu wawili. Mtu wa tatu alipoteza maisha kutokana na shambulio la droni nyingine lililolenga gari katika barabara ya Al-Tuwairi – Sarifa.

Wakati huo huo, shirika hilo liliripoti kuwa droni za upelelezi za Israel zilipaa kwa urefu wa chini juu ya miji na vijiji vya Al-Qassimiya, Azrariya na Ansariya katika eneo la Sidoni kusini mwa Lebanon.

Pia, droni aina ya "Hermes 900" ilipaa kwa urefu wa wastani juu ya maeneo ya Arab Salim, Haboush na Al-Wadi Al-Akhdar katika mkoa wa Nabatiyya.

Kwa upande mwingine, jeshi la Lebanon lilitangaza kuwa droni iliyobeba vilipuzi inayomilikiwa na Israel ilianguka katika eneo la Mays al-Jabal katika wilaya ya Marjayoun.

Picha za droni hiyo zilitolewa, na vikosi vya jeshi la Lebanon vilizima mzigo wake wa vilipuzi kabla ya mlipuko, na kisha kuhamisha droni hiyo kwenye kitengo maalum kwa uchunguzi zaidi.

Kwa upande mwingine, jeshi la Israel lilitangaza katika taarifa kwamba droni ya kijeshi kusini mwa Lebanon ilimuua "Ali Abdul Qader Ismail," mmoja wa makamanda wa kitengo cha Bint Jbeil cha Hezbollah.

Licha ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano Novemba mwaka jana, jeshi la Israel bado linaendelea kufanya mashambulizi likidai kuwa yanalenga nafasi za Hezbollah na miundombinu yake ya kijeshi.

Inafaa kutaja kuwa mnamo Oktoba 8, 2023, Israel ilianza mashambulizi dhidi ya Lebanon, ambayo yaligeuka kuwa vita kamili mnamo Septemba 23, 2024. Vita hivi hadi sasa vimesababisha vifo vya mashahidi zaidi ya 4,000 na majeruhi wapatao 17,000. Mnamo Novemba 27, 2024, makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Hezbollah na Israel yalianza kutekelezwa, lakini Israel imeyakiuka zaidi ya mara 3,000, na ukiukaji huu umesababisha vifo vya watu 260 na majeruhi 563.

Jeshi la Israel limejiondoa kutoka baadhi ya maeneo ya kusini mwa Lebanon, lakini bado linashikilia milima mitano muhimu katika ardhi ya Lebanon ambayo iliyakalia wakati wa vita vya hivi karibuni.