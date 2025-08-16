Turki Al-Faisal: Saudi Arabia Haitaanzisha Uraibu na Mhalifu wa Vita kama Netanyahu

Kulingana na shirika la habari la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Prince Turki Al-Faisal, mkuu wa zamani wa ujasusi wa Saudi Arabia, akimaanisha Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni Benjamin Netanyahu, alisema kwamba nchi yake haiwezi kuanzisha uhusiano wa kawaida na mhalifu wa vita anayependa mauaji ya halaiki.

Wakati wa mahojiano na CNN, aliulizwa juu ya kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala wa Kizayuni, na Turki Al-Faisal alijibu: "Mtu anawezaje kutarajia Saudi Arabia kuanzisha uhusiano wa kawaida na mhalifu kama huyo au mwendawazimu wa mauaji ya halaiki."

Prince Turki Al-Faisal aliongeza kuwa hakuna njia kwa Saudi Arabia kuanzisha uhusiano wa kawaida na utawala wa Kizayuni katika hali ya sasa. Alikumbusha: "Ni Saudi Arabia ndiyo iliyopendekeza mpango wa amani wa Kiarabu. Mpango huo bado upo mezani."

Alirejelea juhudi za zamani za Saudi Arabia za amani katika eneo hilo na kuongeza kuwa kuanzisha uhusiano wa kawaida hakuwezi kutokea kabla ya amani: "Kuna historia ndefu ya juhudi za Saudi Arabia za amani. Kuanzisha uhusiano wa kawaida hakutatokea kabla ya hapo. Mpango wa amani wa Kiarabu unategemea maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Sheria za kimataifa lazima zitawale katika masuala haya – na si tu kuachwa na kulipa bei ya kisiasa kwa mwuaji mwendawazimu kama Bwana Netanyahu."

Afisa huyo wa zamani wa Saudi pia alirejelea mpango uliotolewa mwezi uliopita na Saudi Arabia na Ufaransa kwenye mkutano wa suluhisho la serikali mbili huko New York.

Mpango huu unajumuisha kuunda mamlaka ya serikali huko Gaza ili Mamlaka ya Palestina iweze kutoa huduma zote za serikali, maisha ya raia yarejeshwe, ujenzi ufanyike, na watu wapewe matumaini ya baadaye.

Alisema: "Kama nilivyoeleza hapo awali, Saudi Arabia, Ufaransa, na nchi nyingine hivi karibuni ziliweka mpango mezani wa kumaliza vita huko Gaza na kuchukua hatua za kumaliza uhasama kati ya Israel na majirani zake."

Kuhusu matamshi ya hivi karibuni ya Netanyahu kuhusu "Israel Kuu," Prince Turki alisema: "Bwana Netanyahu sasa anazungumza juu ya aina fulani ya picha ya kibiblia ya Israel. Haifichi. Hata anaiweka kwenye ramani. Hii inamaanisha eneo kutoka Mto Nile hadi Mto Frati, ambalo ana nia ya kulifuata."