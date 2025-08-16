Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iraq: Mpango wa Usalama wa Hija ya Arba'een Unakaribia Mafanikio Kamili

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - Abdel Amir al-Shammari, Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iraq, alitangaza kuwa mpango maalum wa usalama na huduma kwa hija ya Arba'een ya Imam Hussein (a.s.) mwaka huu unakaribia mafanikio kamili.

Katika mkutano na waandishi wa habari, al-Shammari alisisitiza kuwa mpango huo, unaoelezwa kuwa mkubwa zaidi katika historia ya Iraq, haukuwa na ukiukaji wowote wa kiusalama unaojulikana, jambo ambalo linaonyesha utayari wa hali ya juu na nidhamu ya kitaalamu ya vikosi vilivyohusika katika utekelezaji wake.

Aliongeza: "Iraq imethibitisha tena uwezo wake wa kusimamia mikusanyiko mikubwa zaidi ya wanadamu duniani. Hadi sasa, zaidi ya mahujaji milioni 4 wa Kiarabu na kigeni, pamoja na mamilioni ya Wairaqi, wameingia nchini."

Kulingana na Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iraq, maafisa 52,778, askari na wafanyakazi walishiriki katika utekelezaji wa mpango huu, maeneo 93 yalilindwa, vituo 110 vya ukaguzi viliwekwa, na taarifa 69 za kiusalama zilifuatiliwa na kuzuiwa.

Al-Shammari, akizungumza na Waziri Mkuu wa Iraq Mohammad Shia al-Sudani, alitangaza kwamba mpango wa usalama wa mwaka huu umefanikiwa kukabiliana na changamoto zote zilizokusudia kuvuruga usalama wa hija na mahujaji, na umakini wa vikosi vya usalama ulizuia tukio lolote kutokea.

Aliongeza: "Ubadilikaji, hasa katika sekta ya trafiki, ulikuwa ni sifa kuu ya mpango wa mwaka huu, kiasi kwamba hakukuwa na vizuizi vya barabara, na rada ziliwekwa kwenye barabara kuu za kimataifa. Hatua hizi, pamoja na kuongeza rasilimali watu, zilisababisha kupungua kwa ajali za barabarani kwa 26%, vifo kwa 55%, na majeraha kwa 36%."

Waziri wa Mambo ya Ndani wa Iraq pia aligusia mafanikio katika kuratibu mchakato wa kurudi kwa mahujaji wa Arba'een, licha ya shinikizo kubwa kwenye vivuko vya mpaka. Alisema kuwa licha ya kuingia kwa idadi kubwa ya mahujaji katika kipindi kifupi, kurudi kulifanyika kwa usalama.

Alisisitiza kuwa mpango wa usalama uliepuka maonyesho ya silaha na ujeshi wa miji, na katikati ya mji wa Karbala ilibadilishwa kuwa eneo lisilo na silaha, jambo ambalo lilikuwa na athari chanya kwenye taswira ya utulivu wa kiusalama wa Iraq.

Al-Shammari alisema kwamba ili kuzuia uchovu wa vikosi, misheni ziligawanywa katika zamu tatu, na kila kitengo cha usalama kilipata muda wa kutosha wa kupumzika.

Aliendelea: "Katika eneo la media, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Iraq, kwa kuunda mazingira ya utulivu na chanya, ilizima jaribio la kuvuruga anga ya hija na, kwa kutekeleza mpango wa media sahihi, iliweza kusimamia na kuzuia uvumi kwa ufanisi."

Mwishoni, alibainisha kuwa idadi ya mahujaji katika mji wa Karbala ilikuwa kubwa sana na mawakibu (vituo vya kupumzika kwa mahujaji) vilikusanywa katika majimbo ya Najaf na Babil.