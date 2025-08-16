Gwaride la Kifalme la Kata'ib Sayyid al-Shuhada Usiku wa Arba'een na Uwepo wa Abu Alaa al-Wala'i / Maonyesho ya Umoja wa Upinzani na Ashura

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - ABNA kutoka Iraq, katika usiku wa Arba'een, mamia ya wapiganaji wa Kata'ib Sayyid al-Shuhada (a.s.) walikusanyika huko Karbala tukufu Ijumaa jioni, 19 Safar 1447 Hijria, ili kufanya gwaride lao la kila mwaka kwa uwepo wa Hajj Amin Abu Alaa al-Wala'i, Katibu Mkuu wa kundi hilo.

Tukio hili, lililofanyika usiku wa Arba'een, na kuhudhuriwa na vitengo vya kupambana, vikosi vya uhamasishaji maarufu, na makamanda wakuu wa upinzani, lilionyesha uthabiti wa shirika na ujumbe wa kisiasa wa mhimili wa upinzani.

Katika hotuba pembeni mwa sherehe hiyo, Abu Alaa al-Wala'i alielezea uwepo wa vikosi vya upinzani pamoja na mamilioni ya mahujaji kama "mchanganyiko wa imani na utayari wa kupambana" na alisisitiza kwamba Kata'ib Sayyid al-Shuhada itaendelea kuwa mstari wa mbele katika kutetea Iraq, maeneo yake matakatifu, na malengo ya umma wa Kiislamu.

Gwaride la mwaka huu lilifanyika chini ya kauli mbiu #عاشوراء_انتصار (Ashura Ni Ushindi), na wapiganaji walibeba bendera za maombolezo za Husseini na alama za upinzani, wakikumbusha juu ya dhabihu ya Maswahaba wa Sayyid al-Shuhada na wakati huo huo wakipeleka ujumbe wa utayari wa kukabiliana na tishio lolote.

Wachambuzi wa siasa wanaamini kwamba kufanyika kwa sherehe hii katikati ya maendeleo ya kiusalama ya kikanda sio tu ishara ya uhusiano wa kihistoria wa Ashura na upinzani wa kisasa, bali pia ni ujumbe wa kuzuia adui na tamko la mshikamano na mhimili wa upinzani katika eneo lote.

Kata'ib Sayyid al-Shuhada, ambayo katika miaka ya hivi karibuni imekuwa na jukumu muhimu katika kupambana na ugaidi na kutetea maeneo matakatifu ya Ahl al-Bayt (a.s.), hufanya gwaride hili kila mwaka kama utamaduni wa kimkakati sambamba na matembezi ya Arba'een. Utamaduni ambao mwaka huu umechukua mwelekeo wa mfano na kimkakati zaidi kuliko hapo awali.