Mizigo Mikuu ya Moto kwenye Pwani ya Syria / Mashtaka ya Uzembe wa Kimakusudi dhidi ya Utawala wa Jawlani

Kulingana na shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (a.s.) - ABNA - mioto mikali katika milima ya pwani ya Syria inaendelea kwa siku ya tano mfululizo. Mioto hii imeenea kutoka Uwanda wa Ghab katika viunga vya magharibi mwa Mkoa wa Hama hadi viunga vya kaskazini magharibi mwa Mkoa wa Latakia. Hali ngumu ya uwanja na ardhi isiyoweza kufikiwa inazuia timu za kuzima moto na vifaa vya uokoaji kufikia maeneo ya moto, na maombi ya mara kwa mara ya kuingilia kati kwa helikopta yametolewa.

Magharibi mwa Hama, moto ulifika katika mji wa Shattah leo asubuhi, ambapo helikopta ilirusha mapipa mawili ya maji juu ya eneo hilo na kisha kuondoka. Mioto bado inakaribia nyumba za watu, hasa katika eneo la "Saqiya al-Nuhayla," na kusababisha wimbi la hofu na hofu miongoni mwa wakazi.

Kulingana na Shirika la Haki za Binadamu la Syria, operesheni za kuzima moto katika eneo la Kasab kaskazini mwa Latakia zinaendelea kwa ushiriki wa timu za kuzima moto, wakati wakazi wa maeneo ya magharibi mwa Hama wanategemea zaidi juhudi za raia kukabiliana na moto. Helikopta na mashine nzito zimetumika kwa kiwango kidogo tu. Wakazi wa kijiji cha Al-Haidariya pia walizima moto kwa juhudi za ndani, huku uwepo wa timu rasmi ukiwa mdogo na safari za helikopta hazikulingana na ukubwa wa mgogoro.

Mioto imeenea kwenye maeneo mengine makubwa, ikiwemo milima ya Al-Tahr, Anab, Tartus, Maqamat Bani Hashem na misitu ya Abu Qubeis, na imeacha picha ya maafa. Moshi mzito umefunika anga ya eneo hilo na wakazi wanapata shida kupumua na wana wasiwasi mkubwa kwa maisha na mali zao.

Miale ya moto imeteketeza maeneo makubwa ya misitu na mashamba na kusababisha makazi ya makumi ya familia ambazo nyumba zao ziko hatarini. Kijiji cha Anab, ambacho zamani kilikuwa kivutio cha utalii, sasa kimekuwa eneo la majivu. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa timu za kuzima moto hazikuwepo katika masaa ya kwanza, na hii iliruhusu moto kuenea haraka.

Baadhi ya wakazi wameishtumu utawala wa Jawlani kwa uzembe wa kimakusudi katika operesheni za kuzima moto na wanaamini kwamba hii ilifanywa ili kueneza moto kwenye maeneo yasiyoweza kufikiwa ambayo yanadhaniwa kutumiwa kama maficho na waathirika wa utawala wa Bashar al-Assad.