Yemen Yashambuliwa Tena na Israel / Milipuko Mikubwa Kusini mwa Sana'a

Kwa mujibu wa shirika la habari la kimataifa la AhlulBayt (ABNA), vyanzo vya ndani nchini Yemen vilitangaza kwamba leo asubuhi (Jumapili) milipuko miwili mikubwa ilitikisa jiji la Sana'a, mji mkuu wa Yemen. Vyombo vya habari vya ndani viliripoti kwamba milipuko hii ilisababishwa na mashambulizi ya anga ya Israel kwenye kituo cha umeme cha "Haziz" kusini mwa Sana'a.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mashuhuda walithibitisha kwamba angalau milipuko miwili ilisikika karibu na kituo cha umeme. Hakuna ripoti bado kuhusu majeruhi au kiwango cha uharibifu.

Katika majibu ya kwanza rasmi kutoka kwa viongozi wa Yemen, "Hizam Al-Asad," mwanachama wa ofisi ya siasa ya harakati ya Ansar Allah, aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa X: "Adui mhalifu na aliyefilisika, analenga tu miundombinu ya huduma na maeneo ya raia kama vile umeme na maji."

Hili ni shambulizi la hivi karibuni katika mfululizo wa mashambulizi ya anga ya Israel dhidi ya Yemen, ambayo yalianza Julai 2024 na kulenga miundombinu muhimu ikiwemo bandari ya Al-Hudaydah na Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Sana'a.

Kwa upande mwingine, vikosi vya jeshi vya Yemen, kwa kuunga mkono Gaza, vinaendelea na mashambulizi ya mara kwa mara kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani za kujitoa muhanga dhidi ya malengo ya Israel na meli zinazohusiana na utawala huo katika Bahari Nyekundu.

Kwa upande mwingine, vita vya Gaza, vilivyoanza Oktoba 7, 2023, na Israel kwa msaada wa moja kwa moja wa Marekani, hadi sasa vimesababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 61,897 na kujeruhiwa kwa angalau 155,660. Wengi wa waathirika wa vita hivi ni watoto na wanawake. Pia, zaidi ya watu 9,000 hawajulikani walipo, mamia ya maelfu wamehamishwa na mamia ya vifo kutokana na njaa, ikiwemo watoto zaidi ya 100, vimeripotiwa.