Turki Al-Faisal: Netanyahu ni muuaji wa kisaikolojia

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), Turki Al-Faisal, mkuu wa zamani wa shirika la ujasusi la Saudi Arabia, katika mahojiano na Christiane Amanpour, mtangazaji wa kituo cha CNN, akirejelea shinikizo la kurekebisha uhusiano kati ya Riyadh na Tel Aviv, alisema: "Inawezaje kutarajiwa kwamba Saudi Arabia itaingia katika mchakato wa kurekebisha uhusiano na mtu kama Netanyahu, ambaye ni mhalifu na muuaji wa kisaikolojia? Katika hali ya sasa, jambo kama hilo haliwezekani."

Akikumbusha mpango wa amani wa Kiarabu wa mwaka 2002, aliongeza: "Saudi Arabia daima imependekeza suluhisho la kisiasa na amani ya kudumu; iwe ndani ya mfumo wa mpango wa amani wa Kiarabu, au ndani ya mfumo wa mpango wa hivi karibuni wa pamoja na Ufaransa wa kumaliza vita vya Gaza. Kurekebisha uhusiano kabla ya hali hizi kutimizwa hakujadiliwa hata kidogo."

Turki Al-Faisal aliendelea kujibu "ndoto ya Israel kubwa" ya Netanyahu na alionya: "Wakati waziri mkuu wa Israel anazungumza juu ya ramani inayojumuisha eneo kutoka Mto Nile hadi Mto Frati, inamaanisha kwamba ana nia ya kukalia sehemu za ardhi za Kiarabu, zaidi ya Palestina. Hii ni hatari ambayo jamii ya kimataifa inapaswa kuichukulia kwa uzito."

Mkuu wa zamani wa shirika la ujasusi la Saudia pia, akirejelea majeruhi wengi wa Wapalestina tangu kuanza kwa vita vya hivi karibuni, alisisitiza: "Zaidi ya Wapalestina 100,000 wameuawa au kujeruhiwa, mamilioni wamekuwa wakimbizi na Gaza imeharibiwa. Je, huu ni mafanikio? Kamwe. Hii ni matokeo ya sera za mtu anayefikiria tu juu ya mamlaka yake binafsi na kutoroka kutoka kwa mashtaka."

Pia alitoa wito wa kutambuliwa kimataifa kwa serikali ya Palestina kulingana na mipaka ya 1967 na alisema: "Hatua hii inaweza kufanya kutengwa kwa Amerika na Israel kuwa wazi zaidi na kuisukuma Ulaya kuelekea msimamo thabiti zaidi dhidi ya uchokozi wa Israel."