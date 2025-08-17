Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), "Mojtaba Amani," Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran huko Beirut, katika mahojiano na mtandao wa habari wa Al-Alam, alisema: "Iran inasimama imara na kwa azma thabiti pamoja na Lebanon na watu wake na haifanyi tofauti kati ya kabila moja na lingine."

Alisisitiza kuwa uungaji mkono wa Iran kwa Lebanon sio tu kauli mbiu, bali ni ukweli halisi na Iran inasimama pamoja na wanaodhulumiwa, inahakikisha ulinzi wa uhuru wa upinzani na watu na inanyoosha mkono wa msaada kwa yeyote anayehitaji msaada wake.

Nakala kamili ya mahojiano ya Al-Alam ndani ya mpango wa "Mgeni na Majadiliano" na Mojtaba Amani, Balozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ni kama ifuatavyo:

Ziara ya Larijani huko Beirut na ujumbe wake wa kisiasa

Al-Alam: Katikati ya uamuzi wa serikali ya Lebanon wa kuweka silaha mikononi mwa serikali pekee, uamuzi unaolenga kuweka shinikizo kwa upinzani ili kuupokonya silaha kulingana na ratiba maalum na kulingana na malengo ya Israel, ziara ya Daktari Larijani, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran, huko Beirut ilifanyika. Ziara hii ilibeba ujumbe kadhaa muhimu. Nitaanza swali langu kwa kuchambua ujumbe wa ziara ya Daktari Larijani katika safari yake ya kwanza huko Beirut tangu achukue wadhifa huu. Ziara hii ilikuwa na ujumbe gani?

Balozi wa Iran huko Beirut: Daktari Larijani alikuja Beirut kwa wakati unaofaa, kwa sababu adui wa Kizayuni anajaribu kujionyesha kama mshindi ili kupata kile ambacho hakuweza kukipata kijeshi vitani, kupitia vyombo vya habari na siasa. Adui wa Kizayuni anajaribu kutumia vyombo vya habari, siasa, na vitendo vya uchokozi kujionyesha kama mshindi, kana kwamba amepata ushindi katika eneo hilo. (Wakati huo huo) anajaribu kueneza hisia ya kushindwa, iwe Iran, Lebanon au Gaza - (yaani) katika pande zote ambazo Netanyahu mwenyewe ameanzisha vita vya pande nyingi.

Bila silaha na upinzani, uvamizi wa Israel dhidi ya Lebanon hautakuwa na mipaka

Katikati ya propaganda ya vyombo hivi vya habari vilivyopotoka na kupotosha, ziara hii ilituma ujumbe wazi kwa Iran na Lebanon: (yaani) si Iran, si Hezbollah wala Palestina imeshindwa, bali sisi ni washindi kwa sababu adui hajafikia malengo yake na bado tuko imara na thabiti.

Netanyahu anaweza kujaribu kusema kwamba tumewalenga makamanda wengi huko Lebanon, Palestina na Iran, lakini huu si ushindi wa kweli na halisi. "Israel" inatumai kuwa aina hii ya maneno yataathiri watu wa Iran. Hata hivyo, licha ya mashambulizi yote ya Israel dhidi yetu na licha ya ripoti zote, uchambuzi, na shinikizo, watu wa Iran wanasimama kikamilifu nyuma ya serikali yao, na hii inachukuliwa kuwa pigo la kuharibu kwa Amerika na Israel.

Iran, pamoja na serikali yake na watu wake, ni thabiti na imara, kama tunavyotaka na kama tunavyoona kikamilifu huko Lebanon.

Umuhimu wa ishara wa ziara ya Larijani nchini Lebanon

Al-Alam: Kwa vitendo, watu wa Iran walituma ujumbe wenye nguvu zaidi wakati wa uchokozi dhidi ya nchi yao. Walituma ujumbe wenye nguvu zaidi kwa Amerika, "Israel" na Magharibi na kusisitiza kwamba wameungana na wako nyuma ya serikali yao na kwamba hisia ya utaifa wa Iran ni juu ya tofauti zote za ndani... Katikati ya vitisho hivi vya mara kwa mara kutoka kwa "Israel," Amerika na Magharibi, Daktari Larijani, kama mkuu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa la Iran, alichagua Lebanon kama eneo lake la kwanza baada ya kuchukua wadhifa huu. Umuhimu wa kuchagua Lebanon kama eneo lake la kwanza ni nini?

Balozi wa Iran huko Beirut: Kwanza, Daktari Larijani hapo awali alikuwa mshauri wa Kiongozi Mkuu, na katika wadhifa wake wa sasa, yeye ni katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Kitaifa na mwakilishi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu katika baraza hili. Hii inamaanisha kwamba uwepo wake hapa (Beirut) unaambatana na uungaji mkono wa moja kwa moja wa Kiongozi Mkuu na una umuhimu maalum wa ishara. Ni wazi kwamba Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu daima ametoa umakini maalum na kujali Lebanon, nafasi yake, na nafasi ya upinzani.

Ziara ya Daktari Larijani inaendana na mwelekeo na njia za maafisa wa ngazi za juu wa Iran. Hiki ndicho kinachofanya - kwa kuzingatia majukumu makubwa ya Daktari Larijani kama spika wa zamani wa bunge na mshauri wa Kiongozi Mkuu - ziara hii kuwa tofauti na ziara nyingine za kidiplomasia. Njia hii inatoa ujumbe huu wa kidiplomasia, hasa huko Lebanon, tabia tofauti.

Matokeo ya mikutano na viongozi wa Lebanon

Al-Alam: Mheshimiwa Balozi, ujumbe huu ulibeba ujumbe muhimu. Hata hivyo, ulikabiliwa na changamoto nyingi, hasa baada ya kampeni ya vyombo vya habari ya kupotosha nchini Lebanon na nje kuhusu jukumu la Iran na malengo ya ziara hii. Unathamini vipi matokeo ya ziara hii na mikutano ya Daktari Larijani na rais, spika wa bunge, na waziri mkuu wa Lebanon?

Balozi wa Iran huko Beirut: Rais Joseph Aoun, Waziri Mkuu Nawaf Salam na Spika wa Bunge Nabih Berri walikuwa na wasiwasi. Wakati wa mikutano, majadiliano juu ya msimamo wa Iran yalikuwa wazi na Daktari Larijani alieleza kwa maafisa wa Lebanon maelezo ya uchokozi wa "Israel" na vita vya siku kumi na mbili (dhidi ya Iran). Alieleza kwamba siku nne au tano baada ya kuanza kwa vita, upande wa Israel ulijikuta katika hali ngumu na uliomba pande nyingine kuusaidia kutoka vitani.

Kama unavyojua, siku ya kumi na moja ya vita hivi, Amerika iliingilia kati na kubomoa miundombinu ya Iran kwa kisingizio cha kumaliza mzozo. Lakini Iran ilijibu shambulizi la Amerika na siku ya kumi na mbili ya vita na katika masaa ya mwisho, ilitoa pigo chungu kwa "Israel".

Kuhusu wasiwasi (unaoitwa) wa uingiliaji wa Iran, Daktari Larijani katika mkutano na waandishi wa habari baada ya kukutana na Spika wa Bunge Nabih Berri alisema: "Hatujawaletea mipango yoyote au maombi. Badala yake, tuna uzoefu ambao tumeuhamaisha, na uzoefu wetu ni katika kukabiliana na utawala wa Kizayuni. Uzoefu wetu unathibitisha kwamba ikiwa utawala wa Kizayuni utaona kwamba ninyi mko peke yenu, bila silaha na bila upinzani, hakutakuwa na mipaka ya kuzuia uvamizi wao."

Mazungumzo haya ya wazi yalifanyika na rais na waziri mkuu, wakati mkutano na spika wa bunge ulikuwa na tabia tofauti.

Vipimo vya kikanda na kimataifa vya ziara ya Larijani

Al-Alam: Hii inamaanisha kuwa ujumbe wa Daktari Larijani na ujumbe wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika ziara hii haukuwa tu kwa Lebanon, bali pia ulikuwa na vipimo vya kikanda na kimataifa? Hii ni kweli?

Balozi wa Iran huko Beirut: Ndio, suala hili pia lina vipimo viwili. "Israel" ilishambulia Lebanon na Iran, na tuna msimamo wa pamoja kuhusu hili. Nchi zote mbili zilishambuliwa vibaya na "Israel," na zote mbili zilipata mashahidi, na majengo katika nchi zote mbili yaliharibiwa. Vita hivi vina vipimo vingi vya kikanda, na Yemen, Iraq, Ukingo wa Magharibi, Gaza, Iran na Lebanon wote wameshiriki ndani yake.

Ulinzi wa pamoja wa Iran na Lebanon

Al-Alam: Iran na Iraq walitia saini makubaliano ya pamoja ya usalama na ulinzi kabla ya Daktari Larijani kuwasili Beirut. Bila kujali maelezo ya makubaliano haya, ikiwa vita au uchokozi wa Israel utatokea Lebanon, je, hii inamaanisha kwamba Jamhuri ya Kiislamu inajali na inatoa umakini kwa ulinzi wa kijeshi wa Lebanon?

Balozi wa Iran huko Beirut: Hili ni neno muhimu kwa wakati unaofaa. Mawazo ya Iran, Lebanon, Hezbollah, na wale wanaopenda suala hili yalikuwepo kabla ya vita vya Israel dhidi ya Iran. Lakini kama usawa na maamuzi yatachukua sura tofauti, sijui. Usawa umebadilika, lakini je, maamuzi yaliyopo yatabadilika? Mabadiliko ya usawa yanaweza kuhitaji mabadiliko ya uamuzi na labda kuathiri kwa njia ya kawaida.

Iwe kabla au baada ya shambulizi dhidi ya Iran, uungaji mkono wa Iran kwa upinzani utakuwa wa mwisho, wa uhakika, na usioweza kubadilishwa. Hata hivyo, suala linaloamuliwa ni tofauti na linahitaji maamuzi maalum na uratibu kulingana na kesi.

Msimamo wa Iran kuhusu silaha za upinzani wa Lebanon

Al-Alam: Kwa kuzingatia msimamo wa Iran kuhusu suala la silaha za upinzani na uamuzi wa serikali ya Lebanon wa kuzipokonya silaha, unaliona vipi suala hili kama msimamo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, hasa baada ya kusikia maneno ya rais na waziri mkuu wa Lebanon kuhusu hili?

Balozi wa Iran huko Beirut: Nilielewa kuwa kuna mantiki wazi katika suala hili kwamba silaha zinapaswa kuwa mikononi mwa serikali pekee, lakini jinsi ya kutekeleza uamuzi huu inategemea majadiliano na mazungumzo kati ya pande husika. Suala la usalama wa kitaifa wa Lebanon ni tofauti na nchi nyingine nyingi, kwa sababu uwezo mbalimbali uliopo katika eneo la Lebanon unajulikana.

Kwa mujibu wa sheria ya kimataifa, ikiwa serikali haiwezi kulinda watu wake dhidi ya shambulizi kutoka kwa serikali jirani, upinzani unakuwa halali kwa kawaida na kisheria. Hata hivyo, wakati serikali yenye nguvu inaweza kukusanya silaha na kuziweka chini ya udhibiti wake pekee, hali inabadilika.

Jambo muhimu katika majadiliano haya ni kwamba suala la kuipatia Lebanon silaha linapaswa kuwa suala la makubaliano kati ya pande mbalimbali, ili wakae pamoja, wajadiliane, na wafanye maamuzi yao. Hili ndilo linalotokea ndani ya Lebanon, na Lebanon inafanya maamuzi yake, na Iran inayaunga mkono. Hata hivyo, tuna uzoefu katika kukabiliana na "Israel," na tunatoa maoni haya ili Lebanon isikabiliwe na hatari kubwa. Hili linahitaji majadiliano ya kweli na ya kuendelea ili kufikia matokeo yanayotarajiwa.

Uhusiano na Hezbollah kuhusu silaha za upinzani

Al-Alam: Ulijadili na kuchambua vipi suala hili katika mkutano wako na Mheshimiwa Sheikh Naim Qassem, Katibu Mkuu wa Hezbollah?

Balozi wa Iran huko Beirut: Tulipokutana naye, Daktari Larijani alijadili suala hili. Msimamo uko wazi na Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Hezbollah anafahamu vizuri suala hili, kwani yeye ni mmoja wa pande zinazohusika katika majadiliano haya. Sisi daima tunawasiliana na Mheshimiwa Sheikh Naim Qassem na Hezbollah, na wanajua misimamo yetu, lakini labda ilikuwa muhimu kuwasilisha misimamo na maoni haya kwa pande zingine pia.

Hali ya upinzani na kiwango cha uvumilivu wa kimkakati

Al-Alam: Baada ya kukutana na Sheikh Naim Qassem, ulihisi nini kuhusu hali na ukweli wa upinzani leo - licha ya shinikizo zote na pigo kali ambazo umepata, na licha ya hasara kubwa na changamoto na hatari kubwa kutoka kwa Israel na Amerika na hata vitisho (kutoka mipaka ya mashariki) kupitia vikundi vyenye silaha? Uliionaje tathmini yake ya hali na ukweli wa upinzani?

Balozi wa Iran huko Beirut: Kwa kuzingatia kwamba mimi si mtu mpya huko Lebanon, na ninajua, ninasoma, na ninatazama, (upinzani uko tayari). Bila shaka, utawala wa Kizayuni unadai kwamba umepata ushindi kamili dhidi ya upinzani. Kabla ya kujibu swali hili, ningependa kutaja kwamba katika siku za kwanza baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano, balozi wa Ulaya alikuja ubalozini na kudai kwamba "Israel" ilikuwa imeteketeza asilimia 80 ya silaha za Hezbollah. Nilimwambia balozi kwamba kama Israel ingekuwa imeteketeza asilimia 80 ya silaha, haingeacha iliyobaki ili kuendelea kuelekea makubaliano (ya kusitisha mapigano). Hezbollah, kulingana na uelewa wetu wa kisiasa na mawasiliano, iko katika hali ya utayari. Mimi si mtaalamu wa kijeshi, lakini ninaona kwamba wana morali ya juu na utayari kamili. Hata hivyo, kulingana na uelewa wa kisiasa, kuna serikali ya Lebanon ambayo iliagiza moja kwa moja na "Israel" kwamba hakutakuwa na ukiukwaji (wa makubaliano ya kusitisha mapigano). Upinzani umeonyesha uvumilivu dhidi ya ukiukwaji huu (wa kusitisha mapigano kutoka kwa utawala wa Israel) ili usianze, na Kamati ya Tano ina dhamana katika suala hili na inatimiza jukumu lake.

Uvumilivu huu kutoka kwa upinzani unachukuliwa kuwa uvumilivu wa kimkakati ili pande zote zielewe kuwa utawala wa Kizayuni hauheshimu saini, maamuzi, au ahadi yoyote. Uelewa huu lazima uhamishwe kwa watu na pande ambazo zinaweza kuwa na dhana potofu kuhusu utawala wa Kizayuni katika eneo hilo.

Uhusiano na jamii zote za Lebanon

Al-Alam: Baadhi ya makundi ya Lebanon yanalalamika kwamba uhusiano wenu ni mdogo kwa Hezbollah. Jibu lako kwa hili ni nini? Je, uhusiano wenu ni na jamii zote za Lebanon au na Hezbollah pekee?

Balozi wa Iran huko Beirut: Kila wiki, mimi hapa ninawasiliana na watu wengi. Kwa taarifa yako, karibu mara moja au mbili kwa mwezi, watu wanaotupinga kila siku huja kwangu. Tunakutana na kuzungumza kwa uwazi, na ninawajibu kwa habari na msimamo wazi. Tuna msimamo wazi.

Hivi karibuni tulifanya mkutano na watu zaidi ya 120, wakiwemo wawakilishi, maafisa wa kisiasa na viongozi wa vyama kutoka jamii mbalimbali za Lebanon, ikiwemo Shia, Sunni, Wakristo, Druze, na Alawi, na watu wao mashuhuri walikuwepo. Milango ya ubalozi wetu iko wazi kwa jamii zote za Lebanon, na mimi binafsi niko tayari kukutana na pande zote ambazo ziko tayari kukutana nasi.

Baadhi ya watu na vyama havina ruhusa ya mkutano huu, au hawana ruhusa ya kukutana au kuchapisha picha yoyote na Balozi wa Iran. Ninaheshimu hili. Niko tayari na ninatamani kukutana, lakini wakati hakuna mawasiliano na watu fulani, haimaanishi kwamba nimekataa mkutano - hapana, niko tayari.

Tuna mawasiliano mengi na jamii zote za Lebanon - vyama, dini, makabila, na vikundi.

Ujumbe wa Iran kwa serikali na watu wa Lebanon

Al-Alam: Mheshimiwa Balozi, Lebanon inapitia hatua ngumu katikati ya njama kubwa za kikanda na kimataifa dhidi ya upinzani. Je, una ujumbe gani kwa serikali na watu wa Lebanon?

Balozi wa Iran huko Beirut: Serikali ya Lebanon inajua jinsi tunavyoipenda Lebanon. Tumewasilisha miradi mingi kwa ajili ya kuwatumikia Lebanon na watu wake bila mtazamo wa kikabila. Siku baada ya kuwasili kwangu Beirut, Mheshimiwa (shahidi) Sayyed (Hassan Nasrallah) aliniomba kufuatilia. Alisema: "Nimeahidi kupata mafuta bure kutoka Iran, na ikiwa unaona inafaa, tafadhali fuatilia suala hilo." Nilienda na tukapata kiasi kikubwa na tani 600,000 za mafuta. Wakati huo, umeme wa serikali ya Lebanon ulikuwa ukifanya kazi kwa saa moja hadi tatu tu kwa siku.

Nilishauriana na waziri wa nishati, na kisha nilienda kwa waziri mkuu wa wakati huo Najib Mikati, na tukazungumza. Mwishowe, walisema kuwa upande wa Amerika ulipinga Lebanon kukubali mafuta ya bure kutoka Iran na kusema: "Sisi (Amerika) tutawapa umeme na gesi kutoka Misri na Jordan." Lakini tatizo hili bado lipo hata baada ya miaka kadhaa. Pia tulitoa mapendekezo ya miradi ya kujenga vituo vya umeme kwa mfano wa POT na tukatoa kusaidia kukarabati mtandao wa umeme kwa kutumia vifaa vya kisasa vya elektroniki.

Msimamo kuhusu shinikizo la Amerika na uungaji mkono kwa jamii zote

Al-Alam: Je, unaamini kwamba serikali ya Lebanon ina mamlaka ya kukubali uwekezaji huu ambao una faida kwa Walebnon, au shinikizo la Amerika linazuia kufanya hivyo?

Balozi wa Iran huko Beirut: Shinikizo la Amerika lipo na liko wazi. Hili ndilo ambalo viongozi wa Lebanon wamethibitisha, kwa sababu Amerika ilizuia uingizaji wa mafuta ya bure kutoka Iran. Ikiwa mafuta haya yangeingizwa kama shehena kubwa miaka michache iliyopita, kama waziri wa nishati alivyoniambia, inaweza kuwa imeunganisha umeme ili raia wafaidike na saa 6 hadi 8 za umeme kwa siku. Pia alibainisha kuwa mita za Lebanon zinahitaji kubadilishwa na mita mpya, na tulikuwa tayari kusaidia katika suala hili.

Ujumbe wa Iran kwa Walebnon

Iran inasimama pamoja na serikali na watu wa Lebanon. Tofauti na baadhi ya watu wanavyotushutumu kwamba tunawasiliana na Washia pekee, sisi hatuchukui upande wa kabila moja. Tuko pamoja na makabila yote ya Lebanon. Ikiwa kuna kabila linalodhulumiwa, tutawasaidia. Ikiwa kuna nyumba zilizobomolewa za Wakristo au Druze huko Kusini mwa Lebanon, tutawasaidia, kama tunavyowasaidia watu wa Gaza ambao hawana chochote.