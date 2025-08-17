Ripoti ya Kiebrania Kuhusu Kushindwa kwa Jeshi la Makazi na 'Mapinduzi Kimya' ya Eyal Zamir

Kwa mujibu wa shirika la habari la AhlulBayt (ABNA), gazeti la Kiebrania la Maariv liliripoti kwamba "mapinduzi ya kimya ya mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la makazi yanaendelea."

Kulingana na Maariv, bila kujali jinsi jeshi la makazi "linavyoonekana imara na gumu" "huko Gaza, Iran, na Ukingo wa Magharibi," halikuwa tayari kwa wimbi la joto kwenye kambi zake za mafunzo.

Ripoti hiyo ilisema kwamba "Jeshi la Israel limepitia mapinduzi ya kimya katika siku za hivi karibuni," kwa kuzingatia kwamba "baada ya miaka ya kupungua kwa rasilimali na wafanyakazi katika vitengo vya jadi vya uwanjani - vikosi vya kivita, uhandisi wa kupigana, ulinzi wa mpaka, brigedi za watembea kwa miguu, ujasusi wa uwanjani, brigedi ya uokoaji, amri ya mbele ya nyumbani, na vitengo vingine - vita vya 'Panga za Chuma' (vita vya Gaza) vilirejesha ufahamu kwa Jeshi la Israel kwamba jeshi lenye nguvu ambalo linashinda vita, sio tu jeshi ambalo linajengwa juu ya vitengo maalum au kitengo cha 8200, vitengo vya mtandao na teknolojia, au tu juu ya jeshi la anga."

Ripoti hiyo ilisisitiza kwamba "vitengo hivi, bila kujali jinsi vilivyo vizuri, ni ganda la ziada kwa operesheni kuu ya kijeshi. Jeshi linahitaji mchwa wanaofanya kazi kwa bidii ambao hubeba jeshi: parachuti, brigedi za watembea kwa miguu, brigedi za kivita na mizinga, pamoja na brigedi za uhandisi na ujasusi wa uwanjani ambazo zinasimamia utaratibu wa vita katika pande zote: kutoka mipaka ya Lebanon na Syria hadi Ukingo wa Magharibi na bila shaka vita vinavyoendelea katika Ukanda wa Gaza ambavyo vimeendelea kwa karibu miaka miwili."

Ripoti hiyo iliongeza: "Baada ya vikosi na brigedi za jeshi la nchi kavu kufungwa katika miongo miwili iliyopita, Jeshi la Israel sasa limegundua kwamba vikosi vya nchi kavu vinapaswa kurudi katikati ya umakini wa jeshi."

Ripoti hiyo ilibainisha kwamba "katika mchakato wa haraka, jeshi linaongeza na hata kuongeza mara mbili safu katika mfumo wa uwanjani, kwa lengo la kuongeza idadi ya vitengo na mifumo katika mizunguko kadhaa ya kuajiri ili kuwawezesha kukabiliana na changamoto za miaka ijayo: mipaka iliyofunguliwa tena na Syria na Lebanon, umakini kwa mpaka na Jordan, na vita vinavyoendelea huko Gaza."

Hata hivyo, katika mzunguko wa sasa wa kuajiri, ingawa idadi ya wanajeshi waliotumwa kwenye kambi za mafunzo katika baadhi ya vitengo - kama kambi ya kivita ya Shizafon, kambi ya ulinzi wa mpaka ya Sayerim, kambi ya uhandisi ya kupigana ya Behalats, na kambi za mafunzo za brigedi za watembea kwa miguu kutoka brigedi za Golani, Nahal, Givati na Kfir - imeongezeka au kuongezeka mara mbili, lakini Jeshi la Israel kwa kweli halijafanikiwa katika kujenga miundombinu ya kukabiliana na ongezeko hili.

Kulingana na ripoti hiyo, katika kambi nyingi za mafunzo, idara ya teknolojia na vifaa ililazimika kutafuta suluhisho za ubunifu kama vile majengo ya muda na viyoyozi, vifaa vya hema na viyoyozi, na mengine. Kwa hiyo, Jumatano, katika joto ambalo lilifikia nyuzi joto 50 Celsius kwenye kivuli, mifumo ya umeme katika kambi ya Sayerim na katika kambi zingine nyingi ilishindwa, paneli za umeme zilichomwa na mamia au hata maelfu ya viyoyozi vilisimama kufanya kazi wakati wanajeshi walijaribu kukabiliana na mawimbi ya joto yasiyo ya kawaida.

Ripoti hiyo ilibainisha kwamba "kiyoyozi sio shida pekee. Idara ya teknolojia na vifaa inakabiliwa na ugumu wa kujenga majengo ya ziada ya kudumu na kutoa miundombinu muhimu ya kuongeza idadi ya wanajeshi. Pia haiwezi kuendana na kasi ya mgawo wa chakula unaotolewa kwa vitengo hivi."

Maariv katika ripoti yake ilielezea kwamba "Idara ya teknolojia na vifaa haiko peke yake katika mabadiliko haya. Utawala wa kijeshi pia unachangia tatizo hili: katika Jeshi la Israel, wanajaribu kushawishi marabi wa kijeshi kwamba kurekebisha njia za umeme zilizoporomoka huko Sayerim ni operesheni ya 'kuokoa maisha' na kwamba wafanyakazi wa mkandarasi wanapaswa kuruhusiwa kufanya kazi Jumamosi.

Wakati huo huo, wanakabiliwa na ugumu katika kushawishi kitengo cha matibabu ya kijeshi kutafuta njia za ubunifu za kupeleka chakula cha moto na kilichopikwa kwa wanajeshi katika maeneo ya mafunzo na sio kuridhika na mgawo wa chakula baridi asubuhi, mchana na jioni."

Ripoti hiyo pia ilibainisha kwamba jeshi haliwezi kuanzisha viyoyozi katika kambi ya Sayerim au kuleta chakula cha nyama cha moto kwa wanajeshi katika maeneo ya mafunzo."

"Avi Ashkenazi," mwandishi wa kijeshi wa gazeti hilo, alimwomba mkuu wa wafanyakazi "Eyal Zamir" kuwapinga makamanda (kwa kugonga meza na kuomba ufafanuzi kutoka kwa makamanda - sio kwa nini hili lilitokea, bali kwa nini hawakuwa tayari kuzuia hitilafu ya kiufundi).