Ombi la Kuchunguza Tukio Nje ya Msikiti Marekani kama Uhalifu Unaohusiana na Chuki ya Kidini

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la AhlulBayt (ABNA), Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani, tawi la Connecticut (CAIR-CT), limewataka maafisa wa jimbo hilo kuchunguza tukio lililotokea nje ya msikiti huko Stamford kama uhalifu unaohusiana na chuki ya kidini.

Kulingana na shirika hilo, jana, mwanamume mmoja alisimamisha gari lake mbele ya Kituo cha Utamaduni wa Kiislamu cha New York huko Stamford na kuanza kupiga kelele za kupinga Uislamu na matusi dhidi ya Mtume wa Uislamu (saw), akilenga familia zilizokuwa zikirudi kutoka kusali. Tabia hii, ambayo ilifanywa mbele ya watoto, ilielezwa kama "shambulio la maneno lililolengwa" ili kuleta hofu katika jamii ya Waislamu.

Katika taarifa yake, CAIR-CT ilitoa wito wa kuongeza doria za polisi karibu na misikiti ya eneo hilo na kuhamasisha watu kuripoti matukio yanayofanana. Baraza hilo lisisitiza kwamba tabia kama hizo zinatishia usalama na utulivu wa Waislamu.

Naibu Mkuu wa Polisi wa Stamford alitangaza kwamba tukio hilo liliripotiwa Jumapili na lilihamishiwa kwa Kitengo cha Uhalifu Mkubwa. Kulingana naye, maafisa wanachunguza picha zilizorekodiwa na wanazungumza na mashuhuda, na uchunguzi unaendelea kwa umakini.