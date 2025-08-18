Mwitikio wa Al-Azhar kwa Udanganyifu wa Kuundwa kwa "Israeli Kubwa"

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Taasisi ya Al-Azhar ya Misri imelaani matamko ya Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, kuhusu "Israeli Kubwa" na kuelezea maneno hayo kama "udanganyifu" na "hotuba za uchochezi".

Kulingana na Arabi 21, taasisi hiyo, katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, ilitangaza kwamba Al-Azhar inalaani vikali matamko ya uchochezi na yasiyokubalika ya maafisa wa utawala wa wavamizi kuhusu udanganyifu wa "Israeli Kubwa". Maneno kama haya yanaakisi mawazo ya uvamizi yaliyokita mizizi.

Al-Azhar ilisisitiza kwamba maneno kama haya yanathibitisha matarajio na nia mbaya za wavamizi za kutawala utajiri wa nchi za eneo na kumeza sehemu iliyobaki ya Palestina.

Katika taarifa hiyo, Al-Azhar ilibainisha kuwa udanganyifu huu wa kisiasa hautabadili ukweli na si chochote isipokuwa uonevu na jaribio la kugeuza umakini kutoka kwa uhalifu, mauaji ya halaiki, na mauaji ya kimbari yanayofanywa na wavamizi huko Gaza ili kuifuta Palestina kutoka kwenye ramani ya dunia. Aidha, udanganyifu huu hautampa uhalali mvamizi kutawala hata inchi moja ya ardhi ya Palestina. Palestina ni ardhi ya Kiarabu-Kiislamu tu ambayo si rahisi kuharibiwa au kubadilishwa ukweli wake.

Taasisi ya Al-Azhar, ikitangaza upinzani wake mkali dhidi ya simulizi za kidini zenye msimamo mkali ambazo wavamizi huzitoa mara kwa mara ili kupima uzito wa nchi na mataifa ya eneo hilo, imetoa wito kwa umma wa Kiarabu na Kiislamu kuungana dhidi ya uonevu huu unaotishia umoja wa nchi na utulivu wa eneo.

Wiki iliyopita, Netanyahu alisema katika mahojiano ya televisheni kwamba anahisi ana misheni ya kihistoria na kiroho na ana uhusiano na maono ya "Israeli Kubwa".